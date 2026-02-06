Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебют Яремчука придется отложить. Фонсека сделал заявление об украинце
Франция
06 февраля 2026, 19:19 |
Дебют Яремчука придется отложить. Фонсека сделал заявление об украинце

Наставник «Лиона» ответил на вопросы журналистов перед матчем чемпионата Франции против «Нанта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов перед матчем 21-го тура чемпионата Франции против «Нанта», который состоится 7 февраля.

Португальский наставник сообщил, что форвард сборной Украины Роман Яремчук присоединится к команде на следующей недели, поэтому не сможет дебютировать за «Лион» в ближайшей игре.

Доступные игроки: «Корентен Толиссо участвовал в тренировках с командой, он восстанавливается, но еще не готов на 100%. Сейчас у него не так много уверенности в себе, и я не хочу рисковать, поэтому он останется в Лионе и не поедет в Нант. Все остальные игроки готовы.

Роман Яремчук присоединится к команде на следующей неделе. Рубен Клюйверт, Малик Фофана, Эрнест Нуама и Николас Тальяфико по-прежнему недоступны».

Физическая подготовка: «Команда немного устала после такой долгой серии матчей, но мы мотивированы и готовы к игре. Мы не хотим искать оправданий и сосредоточены на подготовке».

11 побед подряд: «У нас нет времени почивать на лаврах. Это позитивный момент, но мы должны продолжать держать баланс. На данный момент мы ничего не выиграли, поэтому посмотрим на результаты в конце сезона. Мы хотим продлить эту серию, но должны оставаться скромными и продолжать работать».

О сопернике: «Это команда, которая сейчас не в лучшей форме, но у неё есть качественные игроки, она остаётся очень опасной в контратаках, особенно с Аблином и Кабеллой. Против них сложно играть, потому что они хорошо обороняются и действуют очень компактно.

Главное – контролировать их контратаки. Нам нужно играть лучше, чем против «Лаваля»: у нас были проблемы с контратаками, и наш контрпрессинг мог быть лучше. Нам нужно быть более сбалансированными против таких команд и улучшить переходы в атаку. Возможно, нам не хватало концентрации из-за усталости».

Оборонительная работа: «Должен сказать, что я больше работаю над атакой, чем над защитой, но индивидуальные оборонительные аспекты остаются крайне важными. Мы используем много видеоматериалов, чтобы показать игрокам, что было сделано хорошо, а что можно улучшить».

О своем пребывании в Лионе: «Я чувствую себя здесь прекрасно. Атмосфера невероятная, и дело не только в команде: все службы клуба работают на высочайшем уровне. Мне очень нравится наш проект, и я думаю, что мы только в начале его пути. Последние девять месяцев были сложными, но я получал поддержку от всех окружающих, поэтому чувствую себя здесь так хорошо.

Я люблю город, наших болельщиков и атмосферу на нашем стадионе. Я в том возрасте, когда ценю доверие и поддержку на работе. То, что мной интересуется большой клуб, не означает, что это изменит мое мнение о «Лионе». Клуб сам решит, продлевать ли со мной контракт или нет, и мы обсудим это, если это будет целесообразно».

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Нант Паулу Фонсека Роман Яремчук
Николай Тытюк Источник: ФК Лион
