Дебют Яремчука придется отложить. Фонсека сделал заявление об украинце
Наставник «Лиона» ответил на вопросы журналистов перед матчем чемпионата Франции против «Нанта»
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов перед матчем 21-го тура чемпионата Франции против «Нанта», который состоится 7 февраля.
Португальский наставник сообщил, что форвард сборной Украины Роман Яремчук присоединится к команде на следующей недели, поэтому не сможет дебютировать за «Лион» в ближайшей игре.
Доступные игроки: «Корентен Толиссо участвовал в тренировках с командой, он восстанавливается, но еще не готов на 100%. Сейчас у него не так много уверенности в себе, и я не хочу рисковать, поэтому он останется в Лионе и не поедет в Нант. Все остальные игроки готовы.
Роман Яремчук присоединится к команде на следующей неделе. Рубен Клюйверт, Малик Фофана, Эрнест Нуама и Николас Тальяфико по-прежнему недоступны».
Физическая подготовка: «Команда немного устала после такой долгой серии матчей, но мы мотивированы и готовы к игре. Мы не хотим искать оправданий и сосредоточены на подготовке».
11 побед подряд: «У нас нет времени почивать на лаврах. Это позитивный момент, но мы должны продолжать держать баланс. На данный момент мы ничего не выиграли, поэтому посмотрим на результаты в конце сезона. Мы хотим продлить эту серию, но должны оставаться скромными и продолжать работать».
О сопернике: «Это команда, которая сейчас не в лучшей форме, но у неё есть качественные игроки, она остаётся очень опасной в контратаках, особенно с Аблином и Кабеллой. Против них сложно играть, потому что они хорошо обороняются и действуют очень компактно.
Главное – контролировать их контратаки. Нам нужно играть лучше, чем против «Лаваля»: у нас были проблемы с контратаками, и наш контрпрессинг мог быть лучше. Нам нужно быть более сбалансированными против таких команд и улучшить переходы в атаку. Возможно, нам не хватало концентрации из-за усталости».
Оборонительная работа: «Должен сказать, что я больше работаю над атакой, чем над защитой, но индивидуальные оборонительные аспекты остаются крайне важными. Мы используем много видеоматериалов, чтобы показать игрокам, что было сделано хорошо, а что можно улучшить».
О своем пребывании в Лионе: «Я чувствую себя здесь прекрасно. Атмосфера невероятная, и дело не только в команде: все службы клуба работают на высочайшем уровне. Мне очень нравится наш проект, и я думаю, что мы только в начале его пути. Последние девять месяцев были сложными, но я получал поддержку от всех окружающих, поэтому чувствую себя здесь так хорошо.
Я люблю город, наших болельщиков и атмосферу на нашем стадионе. Я в том возрасте, когда ценю доверие и поддержку на работе. То, что мной интересуется большой клуб, не означает, что это изменит мое мнение о «Лионе». Клуб сам решит, продлевать ли со мной контракт или нет, и мы обсудим это, если это будет целесообразно».
