Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент украинского клуба продолжит играть в профессионалах в 60 лет
Украина. Вторая лига
06 февраля 2026, 19:49 |
926
1

Президент украинского клуба продолжит играть в профессионалах в 60 лет

Николай Лиховидов провел в нынешнем сезоне 14 матчей в составе одесского ФК «Реал Фарма»

ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

Старейший профессиональный футболист Украины, президент одесского клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов рассказал о целях своей команды во Второй лиге, а также признался, что не собирается вешать бутсы на гвоздь:

– Какая задача перед командой стоит на вторую половину сезона?

– В Первую лигу мы уже точно не пробьемся, однако и ниже не опустимся, поэтому задача максимально простая – набрать больше очков. И еще, наигрывать команду с прицелом уже на следующий сезон.

– Вы и дальше будете выходить на поле в свои 60 лет? Стоит ли ожидать очередного обновления возрастного рекорда Украины среди профессиональных футболистов?

– Почему я должен не играть?

– Возможно, наигрались уже...

– Нет! Я с пяти лет бегаю за мячом, бью по нему, не надоел мне футбол. Не знаю, как на счет того, буду ли радовать своей игрой, но выходить на поле еще собираюсь! – признался Лиховидов.

В сезоне 2025/26 форвард провел 14 матчей – 13 раз выходил на поле в чемпионате Украины, еще один поединок пришелся на Кубок Украины. В составе одесской команды Лиховидов провел 134 поединка и забил два гола.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Николай Лиховидов
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
vruthiy-112
Тільки повага.!!!
