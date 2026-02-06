Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Лобановский обещал нас забрать к себе». Сытник – об академклассе Яковенко
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 18:24 |
Бывший полузащитник «Динамо» рассказал, как метр наблюдал за их работой

Динамо. Валерий Лобановский

С 2000-го по 2002 год в Киеве функционировала академия Павла Яковенко, в которой были собраны лучшие футболисты СНГ 1985 года рождения. Не последней фигурой в этой команде был и Александр Сытник, который надеялся попасть в основу «Динамо». Но мечты так и остались мечтами.

– Попасть в основу «Динамо» шансы были, но со временем они рассеялись, – сказал Сытник в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Академия Павла Яковенко создавалась и существовала с утверждения Валерия Лобановского, Григория и Игоря Суркисов. Когда Валерий Васильевич приходил смотреть наши игры, то не мог нарадоваться. Он был в тесном контакте с Павлом Яковенко, говорил, что потом всех заберет к себе, и что ставка в «Динамо» будет сделана именно на нашу команду. К сожалению, весной 2002 года Лобановский умер, а летом нашу академию, как я сказал, расформировали, так как подошел возраст распределяться по командам.

В работоспособности мне трудно было отказать, а вот везения и, возможно, таланта, не хватило. А после того, как Лобановского не стало, молодым украинцам шансов практически не давали. В то время в «Динамо» уже было немало качественных легионеров, и этот процесс только набирал обороты. Поэтому кто-то уходил в другой клуб, а кто-то, как я, шли в аренду. В первой команде, да и то, не сразу, закрепились только Милевский и Алиев.

Александр Сытник Динамо Киев Валерий Лобановский Павел Яковенко Григорий Суркис Игорь Суркис Артем Милевский Александр Алиев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
