Тренер Эвертона рассказал хорошие новости по Миколенко

Английский тренер «Эвертона» Дэвид Мойес подтвердил, что украинский фулбек Виталий Миколенко восстановился от травмы:

«Миколенко вернулся к тренировкам, поэтому он снова в составе команды. Он в хорошей форме и готов к игре», – сказал коуч клуба АНглийской Премьер-лиги.

В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не успел отличиться ни одним результативным действием.

