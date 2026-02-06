Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Эвертона рассказал хорошие новости по Миколенко
Англия
06 февраля 2026, 19:20
Тренер Эвертона рассказал хорошие новости по Миколенко

Украинский защитник восстановился от травмы

Тренер Эвертона рассказал хорошие новости по Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английский тренер «Эвертона» Дэвид Мойес подтвердил, что украинский фулбек Виталий Миколенко восстановился от травмы:

«Миколенко вернулся к тренировкам, поэтому он снова в составе команды. Он в хорошей форме и готов к игре», – сказал коуч клуба АНглийской Премьер-лиги.

В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не успел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось о том, что талант «Челси» продолжит карьеру в «Эвертоне».

Эвертон травма Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Даниил Кирияка Источник: ФК Эвертон
