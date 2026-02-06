Англия06 февраля 2026, 19:20 |
438
0
Тренер Эвертона рассказал хорошие новости по Миколенко
Украинский защитник восстановился от травмы
06 февраля 2026, 19:20 |
438
0
Английский тренер «Эвертона» Дэвид Мойес подтвердил, что украинский фулбек Виталий Миколенко восстановился от травмы:
«Миколенко вернулся к тренировкам, поэтому он снова в составе команды. Он в хорошей форме и готов к игре», – сказал коуч клуба АНглийской Премьер-лиги.
В текущем сезоне на счету Виталия Миколенко 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не успел отличиться ни одним результативным действием.
Ранее сообщалось о том, что талант «Челси» продолжит карьеру в «Эвертоне».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2026, 18:07 0
Фил Фоден попал на радары испанского гранда
Бокс | 06 февраля 2026, 05:22 3
Миллер уверен в победе над Александром
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Олимпийские игры | 06.02.2026, 16:33
Футбол | 06.02.2026, 08:42
Комментарии 0
Популярные новости
05.02.2026, 10:18
04.02.2026, 23:50 1
06.02.2026, 12:53
05.02.2026, 08:18 8
05.02.2026, 07:48 23
05.02.2026, 07:41 6
05.02.2026, 20:26 3
05.02.2026, 09:18 7