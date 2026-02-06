Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 февраля 2026, 17:45 | Обновлено 06 февраля 2026, 17:56
Не успел. Стерлинг остался без команды АПЛ до конца сезона

Игрок договориться не сумел

Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Известный вингер Рахим Стерлинг, который стал свободным агентом после ухода из Челси, не сумел найти себе новую команду АПЛ.

У клубов было время до конца 5 февраля, чтобы зарегистрировать новичка, однако никто этого не сделал и футболист остается без клуба в Англии.

Ранее сообщалось, что у Стерлинга был интерес от зарубежных клубов, но игрок хочет и дальше выступать в элитном дивизионе чемпионат Англии.

Интересно, что Рахим всю карьеру провел в топ-командах – Ливерпуле, Манчестер Сити, Челси и Арсенале. В составе Челси Стерлинг провел 81 матч и забил 19 голов.

В составе сборной Англии отыграл 82 матча.

