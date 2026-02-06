Не успел. Стерлинг остался без команды АПЛ до конца сезона
Игрок договориться не сумел
Известный вингер Рахим Стерлинг, который стал свободным агентом после ухода из Челси, не сумел найти себе новую команду АПЛ.
У клубов было время до конца 5 февраля, чтобы зарегистрировать новичка, однако никто этого не сделал и футболист остается без клуба в Англии.
Ранее сообщалось, что у Стерлинга был интерес от зарубежных клубов, но игрок хочет и дальше выступать в элитном дивизионе чемпионат Англии.
Интересно, что Рахим всю карьеру провел в топ-командах – Ливерпуле, Манчестер Сити, Челси и Арсенале. В составе Челси Стерлинг провел 81 матч и забил 19 голов.
В составе сборной Англии отыграл 82 матча.
