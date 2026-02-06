Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден попал на радары мадридского «Реала». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, испанский гранд хочет подписать игрока летом, но «горожане» не намерен прощаться с англичанином. а даже готовы предложить ему пожизненный контракт. Если Фодена все таки решатся отпустить, то сумма потенциального перехода составит 180-200 миллионов евро, что стало бы трансферным рекордом «сливочных».

В качестве «козыря» «Реал» намерен использовать дружбу звезды «Манчестер Сити» с Джудом Беллингемом.

В текущем сезоне на счету Фила Фодена 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться десятью мячами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Перес собирается забрать в «Реал» лидера «Барселоны».