Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Испания
06 февраля 2026, 18:07 | Обновлено 06 февраля 2026, 18:08
1561
0

Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ

Фил Фоден попал на радары испанского гранда

06 февраля 2026, 18:07 | Обновлено 06 февраля 2026, 18:08
1561
0
Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден попал на радары мадридского «Реала». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, испанский гранд хочет подписать игрока летом, но «горожане» не намерен прощаться с англичанином. а даже готовы предложить ему пожизненный контракт. Если Фодена все таки решатся отпустить, то сумма потенциального перехода составит 180-200 миллионов евро, что стало бы трансферным рекордом «сливочных».

В качестве «козыря» «Реал» намерен использовать дружбу звезды «Манчестер Сити» с Джудом Беллингемом.

В текущем сезоне на счету Фила Фодена 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться десятью мячами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Перес собирается забрать в «Реал» лидера «Барселоны».

По теме:
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
Клуб Первой лиги решил не приглашать игрока ЛНЗ
Фил Фоден трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Экрем Конур Реал Мадрид Манчестер Сити Джуд Беллингем
Даниил Кирияка Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 06 февраля 2026, 18:37 0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 6 февраля в 19:30 по Киеву

Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 06 февраля 2026, 08:42 76
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал

Член Европарламента Ева Заянчковская-Герник – о словах Михаила

Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Папа Римский призвал остановить войны во время проведения Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 06.02.2026, 16:33
Папа Римский призвал остановить войны во время проведения Олимпиады-2026
Папа Римский призвал остановить войны во время проведения Олимпиады-2026
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 06.02.2026, 05:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Пожиттєвий контракт якось стрьомно підписувати. Раптом у клубі вирішать економити і скоротити витрати. А тут ти ще чомусь живеш) 
Ответить
0
Популярные новости
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 8
Бокс
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 21
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем