Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
Артем Бондаренко может стать игроком «Трабзонспора»
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».
По информации турецких СМИ, представитель Суперлиги уже начал переговоры с грандом Украинской Премьер-лиги по поводу 25-летнего полузащитника.
В текущем сезоне н счету Артема Бондаренко 27 сыгранных матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
В «Трабзонспоре» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
Ранее сообщалось о том, что украинец, покинувший «Шахтер» зимой, нашел новый клуб.
