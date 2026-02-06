Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

По информации турецких СМИ, представитель Суперлиги уже начал переговоры с грандом Украинской Премьер-лиги по поводу 25-летнего полузащитника.

В текущем сезоне н счету Артема Бондаренко 27 сыгранных матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В «Трабзонспоре» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

