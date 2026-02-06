Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 18:38 |
1761
2

Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры

Артем Бондаренко может стать игроком «Трабзонспора»

06 февраля 2026, 18:38 |
1761
2 Comments
Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко может продолжить карьеру в «Трабзонспоре».

По информации турецких СМИ, представитель Суперлиги уже начал переговоры с грандом Украинской Премьер-лиги по поводу 25-летнего полузащитника.

В текущем сезоне н счету Артема Бондаренко 27 сыгранных матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В «Трабзонспоре» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

Ранее сообщалось о том, что украинец, покинувший «Шахтер» зимой, нашел новый клуб.

По теме:
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Клуб Первой лиги решил не приглашать игрока ЛНЗ
По пути Фигу. Перес собирается забрать в Реал лидера Барселоны
трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Артем Бондаренко
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06 февраля 2026, 12:24 24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?

Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев

Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06 февраля 2026, 05:22 3
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»

Миллер уверен в победе над Александром

Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Футбол | 06.02.2026, 18:07
Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Пожизненный контракт и трансферный рекорд. Реал нацелился на звезду АПЛ
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Футбол | 06.02.2026, 11:44
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Правильно, порішали уже шо два бразіла отримують український паспорт, тепер можна і останніх українців продавати. 
Ответить
0
AK.228
Быстрей бы
Ответить
-1
Популярные новости
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 78
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 3
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 21
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем