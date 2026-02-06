Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 13:50 | Обновлено 06 февраля 2026, 15:19
Бывший игрок Динамо рассказал о своей зарплате и наибольших премиальных

Экс-полузащитник Александр Сытник вспомнил свой оклад в «Динамо-2»

УАФ. Александр Сытник

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник «Динамо», а сейчас тренер юношеской сборной Украины Александр Сытник вспомнил свой футбольный путь, рассказав, в частности, сколько он зарабатывал в клубе, и какие у него были наивысшие премиальные в карьере.

– В мое время ни у кого не было агентов, поэтому в «Динамо-2», куда мы перешли после академии Павла Яковенко, у всех оклад колебался от 500 до 1 000 долларов. Больше было только у тех ребят, кто чаще привлекался к работе с первой командой.

А что касается наивысших премиальных, то на клубном уровне было 5 000 долларов за одну игру. Такая же сумма, если не ошибаюсь, была выплачена за бронзовые медали на юношеском чемпионате Европы в 2004 году.

Александр Сытник Динамо-2 Киев женская сборная Украины по футболу U-19 Павел Яковенко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
