Кристал Пэлас и Удинезе в шаге от необычного достижения в топ‑5 лигах
Они могут стать первыми командами с 60+ ничейными результатами за последние 5 сезонов
«Кристал Пэлас» наряду с «Удинезе» лидирует среди всех команд топ‑5 лиг по количеству сыгранных ничьих в национальном чемпионате за последние 5 сезонов.
В активе лондонцев и фриульцев по 59 подобных результатов.
Таким образом, «Кристал Пэлас» и «Удинезе» могут стать первыми командами в сильнейших лигах с 60+ ничейными результатами за последние 5 сезонов.
Интересным фактом является то, что третье место занимает «Брайтон» (58 ничьих), который в 25‑м туре АПЛ примет дома именно «Кристал Пэлас».
«Удинезе» в 24‑м туре итальянской Серии А сыграет на выезде против «Лечче».
Следом за «Кристал Пэлас», «Удинезе» и «Брайтоном» в этом рейтинге расположены «Болонья», «Торино» и «Валенсия», у которых по 55 ничьих за аналогичный период.
Команды с наибольшим количеством ничьих в топ‑5 европейских чемпионатах за последние 5 сезонов:
- 59 – «Кристал Пэлас»
- 59 – «Удинезе»
- 58 – «Брайтон»
- 55 – «Болонья»
- 55 – «Торино»
- 55 – «Валенсия»
AND THE CROWD GOES MILD! 😅 Will we be treated to 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 draw when Palace travel to Brighton this weekend? pic.twitter.com/A5S3QPjflr— Flashscore.com (@Flashscorecom) February 6, 2026
