Кристал Пэлас и Удинезе в шаге от необычного достижения в топ‑5 лигах

«Кристал Пэлас» наряду с «Удинезе» лидирует среди всех команд топ‑5 лиг по количеству сыгранных ничьих в национальном чемпионате за последние 5 сезонов.

В активе лондонцев и фриульцев по 59 подобных результатов.

Таким образом, «Кристал Пэлас» и «Удинезе» могут стать первыми командами в сильнейших лигах с 60+ ничейными результатами за последние 5 сезонов.

Интересным фактом является то, что третье место занимает «Брайтон» (58 ничьих), который в 25‑м туре АПЛ примет дома именно «Кристал Пэлас».

«Удинезе» в 24‑м туре итальянской Серии А сыграет на выезде против «Лечче».

Следом за «Кристал Пэлас», «Удинезе» и «Брайтоном» в этом рейтинге расположены «Болонья», «Торино» и «Валенсия», у которых по 55 ничьих за аналогичный период.

Команды с наибольшим количеством ничьих в топ‑5 европейских чемпионатах за последние 5 сезонов:

59 – «Кристал Пэлас»

59 – «Удинезе»

58 – «Брайтон»

55 – «Болонья»

55 – «Торино»

55 – «Валенсия»