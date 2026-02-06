Украина. Премьер лига06 февраля 2026, 13:24 |
1796
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера
Абдул Авуду стал игроком черкасского ЛНЗ
06 февраля 2026, 13:24 |
1796
Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании ганского вингера Абдула Авуду. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
«Абдул Авуду – новичок ЛНЗ», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, нападающий португальского клуба «Визела» перешел в черкасский коллектив на правах аренды сроком на один год с правом выкупа.
ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
Цікавий варіант, подивимось чи зможе стати другим Оба
