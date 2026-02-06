ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании ганского вингера Абдула Авуду. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Абдул Авуду – новичок ЛНЗ», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, нападающий португальского клуба «Визела» перешел в черкасский коллектив на правах аренды сроком на один год с правом выкупа.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.