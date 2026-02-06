Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 13:24 |
1796
1

ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера

Абдул Авуду стал игроком черкасского ЛНЗ

06 февраля 2026, 13:24 |
1796
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ подписал легионера
ФК ЛНЗ. Абдул Авуду

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании ганского вингера Абдула Авуду. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Абдул Авуду – новичок ЛНЗ», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, нападающий португальского клуба «Визела» перешел в черкасский коллектив на правах аренды сроком на один год с правом выкупа.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
В Саудовской Аравии недовольны и не понимают Роналду. Ждут выхода на поле
Выигрывавший ЛЧ и АПЛ экс-хавбек Ливерпуля нашел себе новый клуб
Названы следующие соперники Шахтера в спаррингах на сборах в Турции
трансферы ЛНЗ Черкассы Визела чемпионат Португалии по футболу чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 05 февраля 2026, 20:26 2
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов

Оба поединка пропустит Родриго

ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
Футбол | 05 февраля 2026, 19:59 3
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате

«Лестер» лишился шести пунктов

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 06.02.2026, 12:37
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Футбол | 06.02.2026, 06:02
Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Йожеф САБО: «Его нужно загнать. Он дружит с ними из-за денег»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06.02.2026, 05:22
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Цікавий варіант, подивимось чи зможе стати другим Оба
Ответить
0
Популярные новости
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 21
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 12
Футбол
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 21
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем