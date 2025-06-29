Лион и еще 6 клубов Европы, изгнанных из элиты за различные проступки

Несколько дней назад стало известно, что один из наиболее титулованных клубов французской Лиги 1 – «Лион» – получил серьезное наказание от компетентных органов, пристально следящих за финансовой ситуацией в тамошнем футболе. К «ткачам» была применена санкция в виде понижения в классе, по причине чего клубу теперь, вероятно, придется как минимум сезон-2025/26 отыграть в Лиге 2…

Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в футбольном информационном пространстве Франции. Однако «Лион» отнюдь не единственный клуб, который был изгнан из элитарного дивизиона за определенный проступок. Предлагаем вам вспомнить несколько наиболее резонансных и похожих кейсов, случавшихся в европейском футболе за последние годы и десятилетия…

Лион – 2025

Начнем с «ткачей». Их выгнали из Лиги 1 решением Национальной дирекции по контролю за управлением (DNCG) – органа, который имеет большую значимость для французского профессионального футбола. Серьезные проблемы у «Лиона» начались еще осенью минувшего года, когда к клубу была применена временная санкция, ныне ставшая безусловной.

Банально говоря, «Лион» не предоставил финансовых гарантий для участия в Лиге 1 в следующем сезоне. Клуб имеет большие долги, а его владелец американец Джон Текстор буквально погряз в различных футбольных проблемах, так как помимо «ткачей» он имеет непосредственное отношение к владению бразильским «Ботафого», а до недавних пор также имел долю в английском «Кристал Пэлас», акции которого был вынужден экстренно продать, чтобы к «стекольщикам» не было претензий как к участнику еврокубков сезона-2025/26.

В «Лионе» не согласны с нынешним вердиктом DNCG и собираются его обжаловать. Похоже, что титулованный клуб готовы поддержать и некоторые его коллеги по Лиге 1. В частности, недавно в СМИ писали, что ПСЖ согласился в добровольном порядке досрочно выплатить всю сумму по трансферу Брэдли Барколя, хотя по первоначальной договоренности та была разбита на платежи, которые должны были осуществляться на протяжении нескольких лет.

Теоретически у «Лиона» еще есть надежды остаться в Лиге 1, хотя различные инсайдеры из Франции по этому вопросу оперируют, по сути, противоположными оценками и данными. Ну, а вот другим клубам из нашего сегодняшнего списка с апелляциями и прочими возражениями точно не повезло – их понизили в классе без лишних сентиментов…

Парма – 2015

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Один из наиболее болезненных ударов в профессиональном европейском футболе от компетентных органов получила «Парма». Итальянский клуб летом 2015-го был де-факто понижен из Серии А до Серии D. К подобному исходу также привели финансовые проблемы, начавшиеся у «Пармы» за несколько лет до неприглядного завершения этой всей истории.

В конце 2014-го «Парма», пытаясь спастись от долгов, отошла в руки, как писали со ссылкой на неофициальные данные, миллиардера Сулеймана Керимова, близкого к кремлевскому правящему режиму. Новые инвесторы якобы заплатили за клуб 50 миллионов евро, часть из которых пошла на выплату долгов, но спустя несколько месяцев произошла непонятная история, когда «Парму» за 1 евро продали Джампьетро Маненти, который спустя несколько дней позакрывал все свои банковские счета, вынудив прокуратуру начать расследование по подозрению в финансовых махинациях.

Вскрылось, что долги «Пармы» составляли около 100 миллионов евро, из-за чего клубу не оставалось ничего, кроме как объявить себя банкротом. Логично, что Итальянская федерация футбола отказалась выдавать «крестоносцам» лицензию на участие в новом сезоне в Серии А, что и привело к падению «Пармы» аж в Серию D.

Что правда, формально речь шла уже о совсем другом клубе – «Парме Кальчо 1913». В этом проекте изначально выстраивали прозрачную финансовую структуру, что и привело к успеху: за три года «крестоносцам» удалось вернуться в Серию А, хотя быть конкурентными на этом уровне, как было в славных 90-х, пока не получается…

Эльче – 2015

Испанский «Эльче» по итогам сезона-2014/15 занял 13-е место в Ла Лиге, однако в следующем году был вынужден выступать в Ла Лиге 2, куда его отправили из-за невыплаченных долгов и нарушений правил финансового управления.

Ситуация во многом напоминала то, что произошло в «Парме», только дела «зелено-белых» обстояли в целом получше. «Эльче» не пришлось объявлять о банкротстве и заниматься созданием фактического клуба-клона, однако из-за долгов и неспособности их погасить в установленные сроки Королевская испанская футбольная федерация довольно жестко наказала клуб, представляющий провинцию Аликанте.

«Эльче» отказали в выдаче лицензии для участия в Ла Лиге на сезон-2015/16, фактически сослав в Ла Лигу 2. Такое решение против «зелено-белых» оказалось спасительным для «Эйбара», который по итогам регулярного сезона финишировал лишь восемнадцатым, но сохранил прописку в элите именно благодаря санкциям против «Эльче». Интересно, что своим шансом «оружейники», учитывая их весьма скромные возможности, воспользовались блестяще, задержавшись в элите испанского футбола аж на шесть последующих лет.

Рейнджерс – 2012

55-кратный чемпион Шотландии «Рейнджерс» из Глазго получил удар от руководящего органа футбола страны и налоговиков в 2012 году, который шокировал не только тамошних фанатов, но и всю Британию, да и многих почитателей футбола в Европе.

В 2012 году санкции к «Рейнджерс» были применены из-за неспособности клубом погасить долги по уплате налогов на общую сумму порядка 9 миллионов фунтов. К тому моменту финансовое положение «плюшевых мишек» уже выглядело более чем плачевным, так как общий долг клуба из Глазго приближался к отметке в 100 миллионов фунтов.

В конечном итоге футбольный клуб под названием «Рейнджерс» пришлось практически перезапускать заново. Новые инвесторы разобрались с выкупом основных активов у предыдущих владельцев, однако команда в спортивном плане получила болезненный удар – фактически ей пришлось начинать с самого низа, будучи исключенной из состава участников элитарного дивизиона.

Сезон-2012/13 «Рейнджерс» начал в четвертом по рангу дивизионе шотландского футбола. Путь наверх у «плюшевых мишек» занял четыре года: команда смогла с первого раза выиграть четвертый и третий дивизионы, а вот во втором была вынуждена задержаться на два сезона. Все это время в шотландском клубном футболе балом правили злейшие соперники «Рейнджерс» – футболисты «Селтика». Они выигрывали сезон за сезоном и были близки к такому вожделенному для Шотландии достижению, как десять выигранных чемпионств подряд, но в сезоне-2020/21 «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда сделал все от себя возможное, чтобы не дать «кельтам» добиться исторической вершины, хотя после того вот уже четыре сезона кряду «золото» продолжает выигрывать «Селтик», сравнявшийся ныне с «Рейнджерс» по количеству национальных титулов чемпиона.

Ювентус – 2006

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Эта история прекрасно знакома всем болельщикам со стажем, так как степень ее резонанса благодаря активной работе итальянских СМИ ощутили во всех европейских странах, где футбол пользуется большой популярностью.

По итогам сезона-2005/06 и прямо перед финальной частью чемпионата мира-2006, проходившего на полях Германии, «Ювентус» решением дисциплинарных органов не только был лишен двух чемпионских титулов, но и переведен в Серию В. Такой вердикт был принят по результатам расследования громкого коррупционного скандала в итальянском футболе, получившего в прессе название «Кальчополи» или «Моджигейт».

В результате расследования были установлены факты сговора между руководителями нескольких клубов, а также их нелегальные связи с представителями судейского корпуса и должностными лицами Итальянской федерации футбола. Также наказаны были «Милан», «Фиорентина» и «Лацио», но эти клубы отделались только очковыми штрафами, а вот понижен в классе был лишь «Ювентус».

После принудительного понижения до Серии В «Ювентус» был вынужден расстаться с некоторыми ключевыми исполнителями, в частности Фабио Каннаваро и Златаном Ибрагимовичем, однако некоторые другие культовые персоны в команде все-таки остались и помогли ей через год вернуться в Серию А, где туринцы спустя четыре года установили невероятную гегемонию, выиграв девять кряду розыгрышей чемпионата.

Фиорентина – 2002

По итогам сезона-2001/02 «Фиорентина», остро испытывавшая в тот момент финансовые проблемы, по спортивному принципу должна была покинуть Серию А, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Однако так случилось, что фактически из элитарного дивизиона «фиалки» спикировали сразу в Серию С2, которая является четвертым по силе дивизионом итальянского профессионального футбола.

На тот момент долги клуба оценивались примерно в 50 миллионов долларов. Владельцы пытались хоть как-то поддерживать «Фиорентину» на плаву, но в июне 2002-го клуб перешел под управление судебно-контролируемой администрации, что фактически являлось формой банкротства. К улучшению ситуации такая мера не привела, и в дальнейшем «фиалки» пошли по пути, который выше описан для шотландского «Рейнджерс».

В августе 2002-го клуб был реорганизован под названием «Флоренция Виола», и спустя год, благодаря победе в Серии С2 и так называемому «делу «Катании» получил повышение сразу в Серию В. Уже в 2003-м флорентийцы также добились возвращения права использовать название «Фиорентина», а вскоре и вернулись в Серию А, где и выступают на протяжении последних двух десятков лет…

Марсель – 1994

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В сезоне-1992/93 чемпионом Франции стал «Марсель», однако впоследствии этот клуб лишили титула из-за резонансного дела о подкупе судей и игроков команды-соперницы в матче против «Валансьена». «Золотые» медали так и не были никому присуждены, но «Марсель» скрасил сезон победой над «Миланом» (1:0) в первом в истории розыгрыше Лиги чемпионов, случившемся после переформатирования Кубка европейских чемпионов.

После скандала на родине УЕФА принял решение отстранить «Марсель» от розыгрыша еврокубков на сезон-1993/94, а в апреле 1994-го Французская футбольная федерация приняла решение о переводе провансальцев в Лигу 2, хотя по итогам того розыгрыша команда заняла второе место в элитарном дивизионе.

Каскад негативных решений крайне плохо сказался на финансовом состоянии «Марселя», к тому же клубу запретили покупать новых футболистов. Несмотря на то, что провансальцы с ходу заняли первое место в Лиге 2 и добыли возможность вернуться в элиту, клуб был вынужден еще на сезон задержаться во втором дивизионе, так как из-за долгов в конечном итоге объявил себя банкротом.

Вернуться в Лигу 1 «Марселю» удалось уже по итогам сезона-1995/96, после чего команда больше не попадала в подобного рода передряги и выступает в элите французского клубного футбола, даже выиграв чемпионство в 2010-м…