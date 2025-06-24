Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе

Знаменитый французский клуб «Лион» понижен в классе и будет выступать в Лиге 2. Команду тренирует португальский специалист Паулу Фонсека, бывший наставник донецкого «Шахтера».

Такое жесткое решение приняла Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG) после рассмотрения финансовой документации клуба.

Представители клуба, включая президента Джона Текстора и спортивного директора Микаэля Герлингера, были заслушаны сегодня, 24 июня, в ходе заседания комиссии. Несмотря на все попытки избежать санкций, DNCG утвердила административное понижение клуба во второй дивизион французского футбола.

Это решение стало следствием временной санкции, наложенной еще в ноябре 2024 года, когда клуб не предоставил необходимых финансовых гарантий. Главной причиной такого шага стала задолженность «Лиона» в размере 175 млн евро.

Владелец «Лиона» Джон Текстор несколько дней назад, после победы его другого клуба – «Ботафого» – над ПСЖ на клубном чемпионате мира 2025 года, уверял в интервью, что ситуация под контролем: «В последние недели мы провели ряд инвестиций. Финансово все в порядке», – заверял Текстор.

Однако, как оказалось, финансовая ситуация оказалась сложнее, чем ее описывал владелец. У «Лиона» есть право подать апелляцию, чтобы оспорить решение DNCG.

В минувшем сезоне Лиги 1 Лион под руководством Паулу Фонсеки занял 6-е место и получил право выступать в основном раунде Лиги Европы.

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Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона 2024/25