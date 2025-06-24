Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Лион будет выступать в Лиге 2 в следующем сезоне
Знаменитый французский клуб «Лион» понижен в классе и будет выступать в Лиге 2. Команду тренирует португальский специалист Паулу Фонсека, бывший наставник донецкого «Шахтера».
Такое жесткое решение приняла Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG) после рассмотрения финансовой документации клуба.
Представители клуба, включая президента Джона Текстора и спортивного директора Микаэля Герлингера, были заслушаны сегодня, 24 июня, в ходе заседания комиссии. Несмотря на все попытки избежать санкций, DNCG утвердила административное понижение клуба во второй дивизион французского футбола.
Это решение стало следствием временной санкции, наложенной еще в ноябре 2024 года, когда клуб не предоставил необходимых финансовых гарантий. Главной причиной такого шага стала задолженность «Лиона» в размере 175 млн евро.
Владелец «Лиона» Джон Текстор несколько дней назад, после победы его другого клуба – «Ботафого» – над ПСЖ на клубном чемпионате мира 2025 года, уверял в интервью, что ситуация под контролем: «В последние недели мы провели ряд инвестиций. Финансово все в порядке», – заверял Текстор.
Однако, как оказалось, финансовая ситуация оказалась сложнее, чем ее описывал владелец. У «Лиона» есть право подать апелляцию, чтобы оспорить решение DNCG.
В минувшем сезоне Лиги 1 Лион под руководством Паулу Фонсеки занял 6-е место и получил право выступать в основном раунде Лиги Европы.
Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|34
|26
|6
|2
|92 - 35
|17.05.25 ПСЖ 3:1 Осер10.05.25 Монпелье 1:4 ПСЖ03.05.25 Страсбург 2:1 ПСЖ25.04.25 ПСЖ 1:3 Ницца22.04.25 Нант 1:1 ПСЖ
|84
|2
|Марсель
|34
|20
|5
|9
|74 - 47
|17.05.25 Марсель 4:2 Ренн10.05.25 Гавр 1:3 Марсель04.05.25 Лилль 1:1 Марсель27.04.25 Марсель 4:1 Брест19.04.25 Марсель 5:1 Монпелье
|65
|3
|Монако
|34
|18
|7
|9
|63 - 41
|17.05.25 Ланс 4:0 Монако10.05.25 Монако 2:0 Лион03.05.25 Сент-Этьен 1:3 Монако26.04.25 Гавр 1:1 Монако19.04.25 Монако 0:0 Страсбург
|61
|4
|Ницца
|34
|17
|9
|8
|66 - 41
|17.05.25 Ницца 6:0 Брест10.05.25 Ренн 2:0 Ницца02.05.25 Ницца 1:0 Реймс25.04.25 ПСЖ 1:3 Ницца20.04.25 Ницца 2:1 Анже
|60
|5
|Лилль
|34
|17
|9
|8
|52 - 36
|17.05.25 Лилль 2:1 Реймс10.05.25 Брест 2:0 Лилль04.05.25 Лилль 1:1 Марсель27.04.25 Анже 0:2 Лилль20.04.25 Лилль 3:1 Осер
|60
|6
|Лион
|34
|17
|6
|11
|65 - 46
|17.05.25 Лион 2:0 Анже10.05.25 Монако 2:0 Лион04.05.25 Лион 1:2 Ланс26.04.25 Лион 4:1 Ренн20.04.25 Сент-Этьен 2:1 Лион
|57
|7
|Страсбург
|34
|16
|9
|9
|56 - 44
|17.05.25 Страсбург 2:3 Гавр10.05.25 Анже 2:1 Страсбург03.05.25 Страсбург 2:1 ПСЖ26.04.25 Страсбург 3:1 Сент-Этьен19.04.25 Монако 0:0 Страсбург
|57
|8
|Ланс
|34
|15
|7
|12
|42 - 39
|17.05.25 Ланс 4:0 Монако10.05.25 Тулуза 1:1 Ланс04.05.25 Лион 1:2 Ланс27.04.25 Ланс 0:4 Осер20.04.25 Брест 1:3 Ланс
|52
|9
|Брест
|34
|15
|5
|14
|52 - 59
|17.05.25 Ницца 6:0 Брест10.05.25 Брест 2:0 Лилль04.05.25 Брест 1:0 Монпелье27.04.25 Марсель 4:1 Брест20.04.25 Брест 1:3 Ланс
|50
|10
|Тулуза
|34
|11
|9
|14
|44 - 43
|17.05.25 Сент-Этьен 2:3 Тулуза10.05.25 Тулуза 1:1 Ланс03.05.25 Тулуза 2:1 Ренн27.04.25 Нант 0:0 Тулуза20.04.25 Реймс 1:0 Тулуза
|42
|11
|Осер
|34
|11
|9
|14
|48 - 51
|17.05.25 ПСЖ 3:1 Осер10.05.25 Осер 1:1 Нант04.05.25 Осер 1:2 Гавр27.04.25 Ланс 0:4 Осер20.04.25 Лилль 3:1 Осер
|42
|12
|Ренн
|34
|13
|2
|19
|51 - 50
|17.05.25 Марсель 4:2 Ренн10.05.25 Ренн 2:0 Ницца03.05.25 Тулуза 2:1 Ренн26.04.25 Лион 4:1 Ренн18.04.25 Ренн 2:1 Нант
|41
|13
|Нант
|34
|8
|12
|14
|39 - 52
|17.05.25 Нант 3:0 Монпелье10.05.25 Осер 1:1 Нант04.05.25 Нант 0:1 Анже27.04.25 Нант 0:0 Тулуза22.04.25 Нант 1:1 ПСЖ
|36
|14
|Анже
|34
|10
|6
|18
|32 - 53
|17.05.25 Лион 2:0 Анже10.05.25 Анже 2:1 Страсбург04.05.25 Нант 0:1 Анже27.04.25 Анже 0:2 Лилль20.04.25 Ницца 2:1 Анже
|36
|15
|Гавр
|34
|10
|4
|20
|40 - 71
|17.05.25 Страсбург 2:3 Гавр10.05.25 Гавр 1:3 Марсель04.05.25 Осер 1:2 Гавр26.04.25 Гавр 1:1 Монако19.04.25 ПСЖ 2:1 Гавр
|34
|16
|Реймс
|34
|8
|9
|17
|33 - 47
|17.05.25 Лилль 2:1 Реймс10.05.25 Реймс 0:2 Сент-Этьен02.05.25 Ницца 1:0 Реймс27.04.25 Монпелье 0:0 Реймс20.04.25 Реймс 1:0 Тулуза
|33
|17
|Сент-Этьен
|34
|8
|6
|20
|39 - 77
|17.05.25 Сент-Этьен 2:3 Тулуза10.05.25 Реймс 0:2 Сент-Этьен03.05.25 Сент-Этьен 1:3 Монако26.04.25 Страсбург 3:1 Сент-Этьен20.04.25 Сент-Этьен 2:1 Лион
|30
|18
|Монпелье
|34
|4
|4
|26
|23 - 79
|17.05.25 Нант 3:0 Монпелье10.05.25 Монпелье 1:4 ПСЖ04.05.25 Брест 1:0 Монпелье27.04.25 Монпелье 0:0 Реймс19.04.25 Марсель 5:1 Монпелье
|16
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