Лион закрыл вопрос с долгом и избежал трансферного бана
Французская команда получила санкции из-за двух тысяч евро
В начале недели ФИФА наложила бан на три трансферных окна за долг в 2238 евро, который возник у французского «Лиона».
Руководство клуба оперативно урегулировало ситуацию, и все финансовые вопросы были решены еще в тот же день.
Во вторник, 27 мая, бан был снят, и «Лион» снова может регистрировать новых игроков.
По информации издания L'Équipe, в «Лионе» забыли уплатить проценты по выплатам, которые касались трансфера шведского нападающего Амина Сарра, которого приобрели у «Херенвена» еще в январе 2023 года.
Именно представители «Херенвена» сообщили, что «Лион» выполнил все обязательства.
Интересно, что Амин Сарр не закрепился в составе французского клуба и преимущественно выступает в арендах. Этот сезон игрок провел в итальянской «Вероне».
Ранее сообщалось, что копеечный долг может сломать планы Пауло Фонсеки на сезон.
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