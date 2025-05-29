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Франция
29 мая 2025, 07:42 | Обновлено 29 мая 2025, 08:23
152
2

Лион закрыл вопрос с долгом и избежал трансферного бана

Французская команда получила санкции из-за двух тысяч евро

29 мая 2025, 07:42 | Обновлено 29 мая 2025, 08:23
152
2
Лион закрыл вопрос с долгом и избежал трансферного бана
Getty Images/Global Images Ukraine

В начале недели ФИФА наложила бан на три трансферных окна за долг в 2238 евро, который возник у французского «Лиона».

Руководство клуба оперативно урегулировало ситуацию, и все финансовые вопросы были решены еще в тот же день.

Во вторник, 27 мая, бан был снят, и «Лион» снова может регистрировать новых игроков.

По информации издания L'Équipe, в «Лионе» забыли уплатить проценты по выплатам, которые касались трансфера шведского нападающего Амина Сарра, которого приобрели у «Херенвена» еще в январе 2023 года.

Именно представители «Херенвена» сообщили, что «Лион» выполнил все обязательства.

Интересно, что Амин Сарр не закрепился в составе французского клуба и преимущественно выступает в арендах. Этот сезон игрок провел в итальянской «Вероне».

Ранее сообщалось, что копеечный долг может сломать планы Пауло Фонсеки на сезон.

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ФИФА Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу долги Паулу Фонсека Лион трансферный бан
Александр Сильченко Источник: L'Equipe
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GroundUnder
Лудогорцы и Эвертоны напряглись
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OLDTROLL
А чому назва допису оркосвинячою?(((
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0
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