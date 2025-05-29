Лион закрыл вопрос с долгом и избежал трансферного бана

В начале недели ФИФА наложила бан на три трансферных окна за долг в 2238 евро, который возник у французского «Лиона».

Руководство клуба оперативно урегулировало ситуацию, и все финансовые вопросы были решены еще в тот же день.

Во вторник, 27 мая, бан был снят, и «Лион» снова может регистрировать новых игроков.

По информации издания L'Équipe, в «Лионе» забыли уплатить проценты по выплатам, которые касались трансфера шведского нападающего Амина Сарра, которого приобрели у «Херенвена» еще в январе 2023 года.

Именно представители «Херенвена» сообщили, что «Лион» выполнил все обязательства.

Интересно, что Амин Сарр не закрепился в составе французского клуба и преимущественно выступает в арендах. Этот сезон игрок провел в итальянской «Вероне».

Ранее сообщалось, что копеечный долг может сломать планы Пауло Фонсеки на сезон.