Копеечный долг может сломать планы Фонсеки. Лион получил трансферный бан
ФИФА запретила клубу покупать новых игроков до лета 2026 года
Французский «Лион» получил бан от ФИФА на три трансферных окна за долг в 2000 евро, который связан с остатком трансферной компенсации.
Об этом информирует издание L'equipe.
Известно, что санкция продлится до лета 2026 года, но руководство «Лиона» уже сообщило, что вопрос урегулирован.
Санкции на «Лион» были наложены из-за смешной суммы, которая возникла еще 9 апреля. Сообщается, что у клуба было 45 дней, чтобы выполнить свои обязательства, но представители «Лиона» проигнорировали финансовую платежку.
Пока что трансферный бан с французского клуба не снят.
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