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  4. Копеечный долг может сломать планы Фонсеки. Лион получил трансферный бан
Франция
27 мая 2025, 17:07 |
453
0

Копеечный долг может сломать планы Фонсеки. Лион получил трансферный бан

ФИФА запретила клубу покупать новых игроков до лета 2026 года

27 мая 2025, 17:07 |
453
0
Копеечный долг может сломать планы Фонсеки. Лион получил трансферный бан
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «Лион» получил бан от ФИФА на три трансферных окна за долг в 2000 евро, который связан с остатком трансферной компенсации.

Об этом информирует издание L'equipe.

Известно, что санкция продлится до лета 2026 года, но руководство «Лиона» уже сообщило, что вопрос урегулирован.

Санкции на «Лион» были наложены из-за смешной суммы, которая возникла еще 9 апреля. Сообщается, что у клуба было 45 дней, чтобы выполнить свои обязательства, но представители «Лиона» проигнорировали финансовую платежку.

Пока что трансферный бан с французского клуба не снят.

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ФИФА Лион трансферный бан чемпионат Франции по футболу Паулу Фонсека долги
Александр Сильченко Источник: L'Equipe
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