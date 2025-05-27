Копеечный долг может сломать планы Фонсеки. Лион получил трансферный бан

Французский «Лион» получил бан от ФИФА на три трансферных окна за долг в 2000 евро, который связан с остатком трансферной компенсации.

Об этом информирует издание L'equipe.

Известно, что санкция продлится до лета 2026 года, но руководство «Лиона» уже сообщило, что вопрос урегулирован.

Санкции на «Лион» были наложены из-за смешной суммы, которая возникла еще 9 апреля. Сообщается, что у клуба было 45 дней, чтобы выполнить свои обязательства, но представители «Лиона» проигнорировали финансовую платежку.

Пока что трансферный бан с французского клуба не снят.