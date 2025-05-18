Итоговая таблица Лиги 1. Соболь остался без еврокубков, кто вышел в ЛЧ?
Страсбург на 90+9-й минуте упустил ничью с Гавром, Лион одолел Анже и сыграет в отборе ЛК
17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура Лиги 1 2024/25.
ПСЖ, который досрочно гарантировал себе чемпионство, выиграл у Осера со счетом 3:1. У подопечных Луиса Энрике 84 очка.
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Вторую итоговую позицию занял Марсель с 65 пунктами. В последнем туре команда Роберто Де Дзерби одолела Ренн 4:2.
Топ-3 с 61 баллом замкнул Монако, который разгромно уступил Лансу 0:4 в 34-м туре. ПСЖ, Марсель и Монако представят Францию в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Ницца стала четвертой благодаря победе над Брестом 6:0. Пятый – Лилль (в последнем туре переиграл Реймс 2:1). Обе команды набрали по 60 очков, но благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных выше место заняла Ницца, которая в кампании 2025/26 выступит в квалификации ЛЧ. Лилль попал в основной этап Лиги Европы.
Последнее еврокубковое место (шестая строчка) занял Лион с 60 пунктами – путевка в квалификацию Лиги конференций. Лион в заключительной игре чемпионата справился с Анже 2:0.
60 баллов набрал и Страсбург, который стал седьмым. Эльзасцы самостоятельно лиши себя еврокубков – в последнем туре они уступили Гавру 2:3, пропустив третий мяч на 90+9-й с пенальти. Страсбургу, в системе которого находится украинский защитник Эдуард Соболь (против Гавар просидел на скамейке), хватило бы и ничью для попадания в ЛК.
В Лигу 2 вылетели Монпелье и Сент-Этьен. 16-й Реймс сыграет в стыках против команд из второго дивизиона Франции.
Лига 1 2024/25. 34-й тур, 17 мая
Ланс – Монако – 4:0
Голы: Эль-Айнауи, 21, 56, Томассон, 73, Зарури, 78
Удаление: Магасса, 52
Лилль – Реймс – 2:1
Голы: Кабелла, 37, Акпом, 86 (пен.) – Акиеме, 60
Лион – Анже – 2:0
Голы: Ляказетт, 55 (пен.), 72
Марсель – Ренн – 4:2
Голы: Гринвуд, 21 (пен.), 45+1, Рабьо, 38, 90+2 – Коне, 14, Гомес, 77
Нант – Монпелье – 3:0
Голы: Симон, 18 (пен.), Коклен, 31, Аблин, 79
Ницца – Брест – 6:0
Голы: Гессанд, 16, Лаборде, 19, 75, Буанини, 28 (пен.), Моффи, 82, Абди, 90+4
ПСЖ – Осер – 3:1
Голы: Кварацхелия, 59, 88, Маркиньос, 69 – Синайоко, 30
Сент-Этьен – Тулуза – 2:3
Голы: Тардье, 38, Батубинсика, 63 – Каманзи, 10, Кинг, 15, Гбохо, 58
Страсбург – Гавр – 2:3
Голы: Андрей Сантос, 20, Нанаси, 53 – Туре, 43 (пен.), 90+9 (пен.), Казимир, 70
Удаление: Омобамиделе, 90+8
Таблица Лиги 1 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|34
|26
|6
|2
|92 - 35
|84
|2
|Марсель
|34
|20
|5
|9
|74 - 47
|65
|3
|Монако
|34
|18
|7
|9
|63 - 41
|61
|4
|Ницца
|34
|17
|9
|8
|66 - 41
|60
|5
|Лилль
|34
|17
|9
|8
|52 - 36
|60
|6
|Лион
|34
|17
|6
|11
|65 - 46
|57
|7
|Страсбург
|34
|16
|9
|9
|56 - 44
|57
|8
|Ланс
|34
|15
|7
|12
|42 - 39
|52
|9
|Брест
|34
|15
|5
|14
|52 - 59
|50
|10
|Тулуза
|34
|11
|9
|14
|44 - 43
|42
|11
|Осер
|34
|11
|9
|14
|48 - 51
|42
|12
|Ренн
|34
|13
|2
|19
|51 - 50
|41
|13
|Нант
|34
|8
|12
|14
|39 - 52
|36
|14
|Анже
|34
|10
|6
|18
|32 - 53
|36
|15
|Гавр
|34
|10
|4
|20
|40 - 71
|34
|16
|Реймс
|34
|8
|9
|17
|33 - 47
|33
|17
|Сент-Этьен
|34
|8
|6
|20
|39 - 77
|30
|18
|Монпелье
|34
|4
|4
|26
|23 - 79
|16
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