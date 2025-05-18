Итоговая таблица Лиги 1. Соболь остался без еврокубков, кто вышел в ЛЧ?

17 мая состоялись все матчи последнего, 34-го тура Лиги 1 2024/25.

ПСЖ, который досрочно гарантировал себе чемпионство, выиграл у Осера со счетом 3:1. У подопечных Луиса Энрике 84 очка.

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Вторую итоговую позицию занял Марсель с 65 пунктами. В последнем туре команда Роберто Де Дзерби одолела Ренн 4:2.

Топ-3 с 61 баллом замкнул Монако, который разгромно уступил Лансу 0:4 в 34-м туре. ПСЖ, Марсель и Монако представят Францию в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ницца стала четвертой благодаря победе над Брестом 6:0. Пятый – Лилль (в последнем туре переиграл Реймс 2:1). Обе команды набрали по 60 очков, но благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных выше место заняла Ницца, которая в кампании 2025/26 выступит в квалификации ЛЧ. Лилль попал в основной этап Лиги Европы.

Последнее еврокубковое место (шестая строчка) занял Лион с 60 пунктами – путевка в квалификацию Лиги конференций. Лион в заключительной игре чемпионата справился с Анже 2:0.

60 баллов набрал и Страсбург, который стал седьмым. Эльзасцы самостоятельно лиши себя еврокубков – в последнем туре они уступили Гавру 2:3, пропустив третий мяч на 90+9-й с пенальти. Страсбургу, в системе которого находится украинский защитник Эдуард Соболь (против Гавар просидел на скамейке), хватило бы и ничью для попадания в ЛК.

В Лигу 2 вылетели Монпелье и Сент-Этьен. 16-й Реймс сыграет в стыках против команд из второго дивизиона Франции.

Лига 1 2024/25. 34-й тур, 17 мая

Ланс – Монако – 4:0

Голы: Эль-Айнауи, 21, 56, Томассон, 73, Зарури, 78

Удаление: Магасса, 52

Лилль – Реймс – 2:1

Голы: Кабелла, 37, Акпом, 86 (пен.) – Акиеме, 60

Лион – Анже – 2:0

Голы: Ляказетт, 55 (пен.), 72

Марсель – Ренн – 4:2

Голы: Гринвуд, 21 (пен.), 45+1, Рабьо, 38, 90+2 – Коне, 14, Гомес, 77

Нант – Монпелье – 3:0

Голы: Симон, 18 (пен.), Коклен, 31, Аблин, 79

Ницца – Брест – 6:0

Голы: Гессанд, 16, Лаборде, 19, 75, Буанини, 28 (пен.), Моффи, 82, Абди, 90+4

ПСЖ – Осер – 3:1

Голы: Кварацхелия, 59, 88, Маркиньос, 69 – Синайоко, 30

Сент-Этьен – Тулуза – 2:3

Голы: Тардье, 38, Батубинсика, 63 – Каманзи, 10, Кинг, 15, Гбохо, 58

Страсбург – Гавр – 2:3

Голы: Андрей Сантос, 20, Нанаси, 53 – Туре, 43 (пен.), 90+9 (пен.), Казимир, 70

Удаление: Омобамиделе, 90+8

Таблица Лиги 1 2024/25