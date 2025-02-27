Босс ПСЖ назвал коллегу из Лиона ковбоем. Почему напряглись даже в Бразилии

В минувшее воскресенье, 23 февраля, во французской Лиге 1 состоялся матч 23-го тура между «Лионом» и «Пари Сен-Жермен». Это было 111 противостояние команд в истории, и пускай оно завершилось победой парижан со счетом 3:2, на ближайшее будущее, очевидно, столичный гранд обеспечил себе как минимум одного крайне непримиримого соперника, который будет выкладываться на поле на сто, или даже больше процентов, чтобы непременно одолеть ПСЖ.

Точнее сказать, принципиальность противостояния с «Лионом» добавили не турнирная ситуация, переход кого-то из игроков из одного клуба в другой, а высказывания президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи в адрес своего коллеги Джона Текстора, которые были преданы огласке буквально накануне событий недельной давности.

Что же произошло? Авторитетное французское издание L'Équipe опубликовало расшифровку телефонного разговора, участие в котором принимали президенты ПСЖ и «Лиона» еще в июле 2024 года. Тогда между Аль-Хелаифи и Текстором произошла словесная конфронтация, которую спровоцировали слова катарца. Оба функционера активно обсуждали контракты на телетрансляции матчей Лиги 1. В последние годы элитарный дивизион французского футбола столкнулся со значительными финансовыми трудностями, очевидность которых проявилась после краха сделки по медиаправам с Mediapro, и получение выгодного долгосрочного контракта стало главным приоритетом для французских футбольных властей. Однако разногласия между владельцами клубов создали препятствия в процессе переговоров: некоторые клубы выступают за стратегию международной экспансии, в то время как другие, включая ПСЖ, настаивают на более эксклюзивной, а потому и куда более дорогостоящей, сделке с избранной группой партнеров.

По этой причине непосредственные контакты между руководителями клубов летом минувшего года были чрезвычайно важны, и обмен мнениями между Аль-Хелаифи и Текстором был призван поспособствовать поиску выхода из тупиковой ситуации.

Однако в какой-то момент Аль-Хелаифи, имеющий репутацию человека, который часто идет на конфронтации в спорных ситуациях, начал в отнюдь не дипломатичной манере атаковать своего коллегу из «Лиона». Босс ПСЖ буквально не давал Текстору сказать и слова, а еще обозвал того «ковбоем», очевидно, намекая на происхождение президента «ткачей».

Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

«Джон, заткнись! Ты ничего не понимаешь. Ты ковбой, который приехал из тех мест, где все считают, что они знают, как нужно с нами разговаривать», – воскликнул Аль-Хелаифи. На самом деле, как передают французские инсайдеры, слова катарца в серьезной степени отражали растущее разочарование среди некоторых других руководителей клубов Лиги 1, которые считают Текстора аутсайдером, способным лишь громко высказывается о проблемах французского футбола, но не понимающим, как и что нужно сделать, чтобы все исправить, плюс ко всему имеющему крайне короткий период пребывания в лиге.

59-летний американец Текстор, который сделал карьеру и состояние в потоковом телевидении, а также получил признание за успехи в области цифровых медиа и развлечений, получив прозвище «Голливудский гуру виртуальной реальности», является владельцем контрольного пакета акций и председателем футбольной организации под названием Eagle Football Holdings Limited, которая, в свою очередь, владеет контрольными пакетами акций известных футбольных клубов по всему миру: «Ботафого» (Бразилия), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лион» (Франция), «Моленбек» (Бельгия), а также является собственником детско-юношеской академии в США под названием «Флорида».

В футбол Текстор действительно пришел не так давно. В августе 2021 года он вошел в число владельцев «Кристал Пэлас», а в 2022-м через свои компании стал фактическим собственником контрольных пакетов акций «Ботафого» и «Лиона». Причем фанатам бразильской команды американский инвестор пообещал стремительное восхождение и превращение команды в одного из грандов южноамериканского футбола.

С «Ботафого» Текстору действительно удалось добиться успеха. В минувшем году клуб из Рио-де-Жанейро всего-то в третий раз за свою 120-летнюю историю стал чемпионом страны. Более того, в 2024-м «Ботафого» впервые выиграл Кубок Либертадорес, благодаря чему болельщики какое-то время пребывали в тотальном экстазе, а обещания Текстора придавали им надежд и уверенности в будущем.

А вот во Франции стать лучшей командой страны с кондачка у Текстора и его «Лиона» не получилось. Американский владелец «ткачей» очень быстро осознал, с какой глыбой в лице ПСЖ его проекту придется тягаться, а потому не раз открыто высказывался о существующем дисбалансе в Лиге 1 – в частности, о подавляющем финансовом преимуществе ПСЖ по сравнению с другими клубами, которое, по его мнению, нанесло колоссальный ущерб общей конкурентоспособности чемпионата.

Возвращаясь к скандальному телефонному разговору Текстора с Аль-Хелаифи, который состоялся летом 2024-го, L'Équipe пишет, что американец в ответ на оскорбления от катарца назвал того «тираном», после чего президент ПСЖ в очередной раз в грубой форме перебил собеседника и дал понять, что готов немедленно прекратить общение, если его позиция не будет услышана и принята во внимание.

«Джон, Джон, Джон... Заткнись! Ты ничего не понимаешь. Я покидаю эту аудиоконференцию, потому что он действительно меня бесит. Я трачу свое время зря. Я сейчас завершу это общение, потому что он ничего не понимает», – кричал Аль-Хелаифи.

Благодаря L'Équipe известно еще как минимум об одном участнике того разговора. Им был президент «Реймса» Жан-Пьер Кейо. 63-летний функционер, являющийся уважемой фигурой в Лиге 1, после перепалки Аль-Хелаифи с Текстором попытался как-то успокоить ситуацию, но в целом его усилия не увенчались успехом. Катарец и американец продолжили «обмен любезностями», который не помог им отыскать компромиссный вариант.

Более того, впоследствии Текстор фактически обвинил Управление национального контроля Франции (DNCG) в сговоре с владельцами ПСЖ, результатом которого стали проблемы с финансовым фейр-плей у «ткачей», оказавшихся перед прямой угрозой понижения в Лигу 2.

«Есть одна команда, к которой DNCG относится снисходительно. Они знают, что иностранное государство субсидирует компанию, что является нарушением европейского законодательства. Год за годом они позволяли ПСЖ нарушать европейское законодательство, превратившись из клуба с дефицитом в 70 миллионов евро в клуб с доходом в более чем 800 миллионов евро благодаря незаконным иностранным субсидиям. Никто даже не хочет знать, откуда берутся эти деньги», – жаловался Текстор в интервью авторитетной испанской газете As.

Интересное продолжение вся эта ситуация получила как раз накануне упоминавшегося в начале повествования матча 23-го тура текущего сезона Лиги 1 между «Лионом» и ПСЖ, который был для «ткачей» домашним. Перед его началом Джон Текстор неожиданно для многих вышел на газон стадиона с кожаной ковбойской шляпой на голове. Президент «Лиона» демонстративно снял головной убор, помахав болельщикам и, очевидно, дал понять – он не прочь быть тем самым «ковбоем», который обуздает и поставит в стойло такого норовистого оппонента как его коллега из ПСЖ.

🤠 Após ser chamado de "cowboy" pelo presidente do PSG, John Textor aparece de chapéu em jogo do Lyon.



🎥 Lyon pic.twitter.com/ycb7a2EFjD — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 23, 2025

Да, «Лиону» под руководством экс-коуча «Шахтера» Паулу Фонсеки, который возглавил «ткачей» в конце января, не удалось порадовать своего шефа, но в целом команда выглядела достойно. «Лион» отыграл один мяч при счете 0:2, но спустя две минуты пропустил третий, однако в компенсированное время все-таки сумел сократить разрыв до минимума – 2:3.

Интересно, что нарастающая принципиальность противостояния между «Лионом» и ПСЖ во Франции вызвала бурю волнений и негодований в Бразилии. Там крайне переживают за будущее своих любимцев фанаты «Ботафого» – клуба, который в 2024-м во многом благодаря инвестициям и вниманию Текстора жил как в раю. В прошлом году команда из Рио-де-Жанейро была действительно ключевой в фокусе внимания американского владельца, о чем он и сам публично заявлял, но сейчас…

Getty Images/Global Images Ukraine. «Ботафого» – чемпион Бразилии-2024

В начале года «Ботафого» неожиданно для многих по обоюдному согласию сторон завершил сотрудничество с Артуром Жорже, который с апреля 2024-го был главным тренером команды и привел ее к ключевым достижениям, как победа в бразильской Серии А и выигрыш Кубка Либертадорес. Спустя несколько дней стало известно о том, что Жорже возглавил катарский «Аль-Райян»…

Не могут простить болельщики «Ботафого» Текстору и недавний уход ряда любимых футболистов из первой команды. Да и в целом коллектив из Рио-де-Жанейро сейчас выглядит откровенно разбалансированным и проблемным, что подтверждают и недавние результаты. В 2025 году «Ботафого» проиграл все, в чем участвовал: Кубок Гуанабара, Суперкубок, Кубок Рио, не имеет шансов на успех в Лиге Кариока, а также проиграл первый матч Рекопы (аналог Суперкубка УЕФА) аргентинскому «Расингу» (0:2), и имеет крайне призрачные шансы взять этот трофей. Фанаты считают, что нынешний «Ботафого» попросту изуродован в сравнении с той командой, которая была в минувшем году, а Текстору нет дела до их любимцев, так как он все больше и больше акцентируется на проблемах «Лиона» и конкуренции с Аль-Хелаифи.