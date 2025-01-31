ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера и Милана возглавил французский топ-клуб

Экс-тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека официально стал новым тренером французского «Лиона».

Пресс-служба клуба отметила, что контракт специалиста с командой рассчитан до 2027 года.

Последней командой Паулу был итальянский «Милан», однако в команде у португальца ничего не вышло – руководство уволило наставника после шести месяцев работы.

Напомним, что Фонсека уже работал во французской Лиге 1. В течение двух лет, с 2022 по 2024 год, специалист возглавлял клуб «Лилль», вместе с которым провел 90 матчей.

После 19-го тура чемпионата Франции «Лион» находится на шестом месте, имея в активе 30 зачетных баллов. Дебютный поединок Фонсеки во главе нового клуба припадет на 2 февраля, когда команда в гостях сыграет против Марселя.