ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера и Милана возглавил французский топ-клуб
Пауло Фонсека будет работать в «Лионе»
Экс-тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека официально стал новым тренером французского «Лиона».
Пресс-служба клуба отметила, что контракт специалиста с командой рассчитан до 2027 года.
Последней командой Паулу был итальянский «Милан», однако в команде у португальца ничего не вышло – руководство уволило наставника после шести месяцев работы.
Напомним, что Фонсека уже работал во французской Лиге 1. В течение двух лет, с 2022 по 2024 год, специалист возглавлял клуб «Лилль», вместе с которым провел 90 матчей.
После 19-го тура чемпионата Франции «Лион» находится на шестом месте, имея в активе 30 зачетных баллов. Дебютный поединок Фонсеки во главе нового клуба припадет на 2 февраля, когда команда в гостях сыграет против Марселя.
🚨 @PFonsecaCoach est notre nouvel entraîneur ! 🔴🔵— Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2025
Bienvenue, Paulo ! 🤝
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