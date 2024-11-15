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Франция
15 ноября 2024, 21:54 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:02
1722
1

Один из лучших французских клубов будет переведен в Лигу 2

Семикратный чемпион Франции может покинуть элитный дивизион из-за финансовых проблем

15 ноября 2024, 21:54 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:02
1722
1
Один из лучших французских клубов будет переведен в Лигу 2
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «Лион» оказался на грани серьёзных последствий из-за финансовых проблем.

По информации авторитетного французского издания L’Equipe, Управление национального контроля Франции ввело трансферный бан и ограничение на зарплатный бюджет клуба. На текущий момент команда условно понижена в Лигу 2, и если ситуация не улучшится, это решение станет окончательным, независимо от результатов сезона.

«Лион» уже заявлял о долге в 500 миллионов евро. Летом 2023 года на клуб накладывали трансферный запрет, но зимой он был снят. Теперь же угрозы стали куда серьёзнее: команде грозит утрата статуса участника Лиги 1.

Однако и сейчас ситуация не является неисправимой. Решение финансового регулятора следующее: запрет на покупки игроков, контроль зарплатной ведомости и понижение в классе, если финансовые проблемы не будут решены.

В текущем сезоне подопечные Пьера Сажа демонстрируют достойные результаты, занимая пятую строчку в турнирной таблице с 18 очками после 11 туров. Однако даже высокие спортивные показатели не смогут спасти команду от понижения в классе, если финансовая ситуация не будет исправлена.

«Лион» является одним из самых титулованных клубов Франции: семь чемпионских титулов, пять Кубков страны и восемь Суперкубков. На европейской арене команда дважды доходила до полуфинала Лиги чемпионов и становилась победителем Кубка Интертото.

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Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лига 2 (Франция) дисквалификация штрафы финансы трансферный бан
Алексей Тиньков Источник: L'Equipe
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