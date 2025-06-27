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  4. Деньги за трансфер. ПСЖ помогает Лиону избежать вылета
Франция
27 июня 2025, 14:31 |
405
0

Деньги за трансфер. ПСЖ помогает Лиону избежать вылета

Лион оказался в Лиге 2 и подал апелляцию

27 июня 2025, 14:31 |
405
0
Деньги за трансфер. ПСЖ помогает Лиону избежать вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Барколя

По информации французских СМИ, ПСЖ решил заранее отдать всю сумму за трансфер вингера Брэдли Барколя.

Переход состоялся два года назад, но выплаты были поделены на платежи, которые парижане должны были отдавать в течение нескольких лет.

Однако ПСЖ решил сейчас отдать всю сумму, чтобы помочь Лиону. Клуб из-за финансовых проблем на этой неделе официально отправили в Лигу 2, однако Лион подал апелляцию.

Дополнительные средства, поступившие на счет от ПСЖ, могут помочь в попытках доказать клубу свою финансовую состоятельность и выиграть апелляцию.

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ПСЖ Лион Лига 1 (Франция) Брэдли Баркола трансферы трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: RMC Sport
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