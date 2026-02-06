Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лион с Яремчуком узнали соперников в четвертьфинале Кубка Франции
Кубок Франции
06 февраля 2026, 22:02 |
200
0

Подопечные Пауло Фонсеки сыграют против «Ланса» в поединке, который состоится 4 марта

Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 5 февраля, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Франции – будущего соперника узнал и «Лион», который во время зимнего трансферного окна подписал форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Подопечные Паулу Фонсеки сыграют на домашней арене против «Ланса». В предыдущем раунде «Лион» одолел представителя Лиги 2 – «Лаваль» со счетом 2:0.

Участниками 1/4 финала стали семь команд из элитного дивизиона и «Реймс», который стал единственной командой из Лиги 2, которая пробилась в этот раунд.

Все поединки состоятся 4 марта.

Победитель прошлогоднего турнира ПСЖ сенсационно прекратил борьбу в Кубке на стадии 1/8 финала, уступив с минимальным счетом «Парижу» – 0:1.

Результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Франции:

  • Страсбур – Реймс
  • Лорьян – Ницца
  • Марсель – Тулуза
  • Лион – Ланс
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
