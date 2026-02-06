Лион с Яремчуком узнали соперников в четвертьфинале Кубка Франции
Подопечные Пауло Фонсеки сыграют против «Ланса» в поединке, который состоится 4 марта
В четверг, 5 февраля, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Франции – будущего соперника узнал и «Лион», который во время зимнего трансферного окна подписал форварда сборной Украины Романа Яремчука.
Подопечные Паулу Фонсеки сыграют на домашней арене против «Ланса». В предыдущем раунде «Лион» одолел представителя Лиги 2 – «Лаваль» со счетом 2:0.
Участниками 1/4 финала стали семь команд из элитного дивизиона и «Реймс», который стал единственной командой из Лиги 2, которая пробилась в этот раунд.
Все поединки состоятся 4 марта.
Победитель прошлогоднего турнира ПСЖ сенсационно прекратил борьбу в Кубке на стадии 1/8 финала, уступив с минимальным счетом «Парижу» – 0:1.
Результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Франции:
- Страсбур – Реймс
- Лорьян – Ницца
- Марсель – Тулуза
- Лион – Ланс
Les affiches des 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 sont là ! 🏆🔥— Coupe de France Crédit Agricole (@coupedefranceCA) February 5, 2026
Alors, contents du tirage ? 😄
Quel est le match que vous attendez le plus ? 👀#CDFCA pic.twitter.com/UMhthiVpPv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артема исключили из заявки на Лигу Европы
«Горняки» заинтересованы в услугах флангового защитника Диего Кайто из ФК «Гойяс»