Лион с Яремчуком узнали соперников в четвертьфинале Кубка Франции

В четверг, 5 февраля, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Франции – будущего соперника узнал и «Лион», который во время зимнего трансферного окна подписал форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Подопечные Паулу Фонсеки сыграют на домашней арене против «Ланса». В предыдущем раунде «Лион» одолел представителя Лиги 2 – «Лаваль» со счетом 2:0.

Участниками 1/4 финала стали семь команд из элитного дивизиона и «Реймс», который стал единственной командой из Лиги 2, которая пробилась в этот раунд.

Все поединки состоятся 4 марта.

Победитель прошлогоднего турнира ПСЖ сенсационно прекратил борьбу в Кубке на стадии 1/8 финала, уступив с минимальным счетом «Парижу» – 0:1.

Результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Франции:

Страсбур – Реймс

Лорьян – Ницца

Марсель – Тулуза

Лион – Ланс