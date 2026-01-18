Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) сенсационно вылетела из розыгрыша Australian Open-2026, проиграв в первом круге представительнице Франции Эльзе Жакемо (WTA 58).
За поединок Костюк 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и 3 брейка из 20 возможных. Ее соперница выполнила 4 эйса, 11 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка из 12 попыток.
В прошлом году Марта дошла до третьего круга AO. Лучший же результат она продемонстрировала в 2024 году, когда стала четвертьфиналисткой турнира. В следующем круге соревнований Жакемо сыграет против Юлии Путинцевой (WTA 105).
Australian Open.Grand Slam. Первый круг, 18 января
Эльза Жакемо (Франция) – Марта Костюк (Украина) – 6:7(4), 7:6(4), 7:6(7)
ФОТО. Эмоции, страсть и медицинский тайм-аут. Как Костюк вылетела из Australian Open:
ВИДЕО. Триллер, а не матч. Как Костюк вылетела с Australian Open:
Нема жаба сорому в тебе
Згадайте ,що і в тому році вилетіла в першому колі і на РГ ,і на Вімблдоні. Так що ,до цього не привикати .
А Ельза молодчинка. І дай їй боже винести любительку газпромовських грошей.
UPD. Он Сонмез (друга сотня) винесла Алєксандрову (11 WTA). Вже мінус три безпрапорних. А ви кажете... ))
І тут саме гірше - Марта не змогла по ходу матча змінити свій "план" ..
Нічого страшного .. Але треба ще працювати ого-го ...