Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) сенсационно вылетела из розыгрыша Australian Open-2026, проиграв в первом круге представительнице Франции Эльзе Жакемо (WTA 58).

За поединок Костюк 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и 3 брейка из 20 возможных. Ее соперница выполнила 4 эйса, 11 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка из 12 попыток.

В прошлом году Марта дошла до третьего круга AO. Лучший же результат она продемонстрировала в 2024 году, когда стала четвертьфиналисткой турнира. В следующем круге соревнований Жакемо сыграет против Юлии Путинцевой (WTA 105).

Australian Open.Grand Slam. Первый круг, 18 января

Эльза Жакемо (Франция) – Марта Костюк (Украина) – 6:7(4), 7:6(4), 7:6(7)

ФОТО. Эмоции, страсть и медицинский тайм-аут. Как Костюк вылетела из Australian Open:

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

ВИДЕО. Триллер, а не матч. Как Костюк вылетела с Australian Open: