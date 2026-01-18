Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18 января 2026, 08:41 | Обновлено 18 января 2026, 09:38
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо

Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком

Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) сенсационно вылетела из розыгрыша Australian Open-2026, проиграв в первом круге представительнице Франции Эльзе Жакемо (WTA 58).

За поединок Костюк 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и 3 брейка из 20 возможных. Ее соперница выполнила 4 эйса, 11 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка из 12 попыток.

В прошлом году Марта дошла до третьего круга AO. Лучший же результат она продемонстрировала в 2024 году, когда стала четвертьфиналисткой турнира. В следующем круге соревнований Жакемо сыграет против Юлии Путинцевой (WTA 105).

Australian Open.Grand Slam. Первый круг, 18 января

Эльза Жакемо (Франция) – Марта Костюк (Украина) – 6:7(4), 7:6(4), 7:6(7)

ФОТО. Эмоции, страсть и медицинский тайм-аут. Как Костюк вылетела из Australian Open:

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

ВИДЕО. Триллер, а не матч. Как Костюк вылетела с Australian Open:

Александр Филоимонов
Да, сегодня день разочарования, я проснулся в 3:00, живу в Луганске, пока, время с Киевом у нас расходиться, сначала одна, а потом и вторая "звезда" играли непонятно во что, одни ошибки в самые ключевые моменты матча. Марта сделала 68 ошибок за три сета, как она собиралась выиграть, даже 67 винерсов ей не помогло, сегодня не было не приема не подачи, был просто кошмар, а не игра. Как всегда, нас тянет только Свитолина остальные, как пойдет игра, а сегодня игра у них не пошла.
Ответить
+6
Disiny7
Ну шо ти жабоідка скажена наробила? Дитина тільки омріяну корону приміряла… Тут тобі і підкасти і місце в двадцятці, і прихована фаворитка, і Джес с Медісон дифірамби співають, букі в єкстазі джурчать, і Заневська усіх диванних єкспердів повбивала…
Нема жаба сорому в тебе 
Ответить
+6
pricolist
До останнього не вимикав трансляцію, вірив в успіх Марти, шкода, що сама Марта в це не вірила. Купа нереалізованих моментів, купа помилок й виліт ще на старті. Тотальне розчарування 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Sit Simurg
Жаль ... Із трійки наших добрих конячок залишилась тільки корінна .. Двох підпряжних вовки з'їли вже на початку шляху ...
Ответить
+3
C.Пеклов
Це як же можна за тиждень втратити гру?!Куди подівалися чудова подача й прийом з Брисбену?У мені відповідь тільки одна:непрофесійне відношення до справи!
Ответить
+3
Alex Bond
Добре, що я не бачив цього шлака
Ответить
+3
Vitaly Kozak
Не можна було недооцінювати суперницю, яка перед цим у перших матчах Хобарта і Брісбена програла. Інколи спортсмени, які перед турнірами вищого рівня виглядали сіро, гучно заявляють про себе.
Ответить
+2
Vitaly Kozak
Молодчинка ця Ельза. На рік молодша за Марту - 22 роки. На Гранд Слемах неабияк викладається - на всіх останніх проходила перше коло, а вдома на РГ навіть у третє коло (1/32) пробилась. Цікаво, що третину залікових балів на турнірах WTА125 і навіть ITF75 заробила. При цьому зіграла за минулий рік 82 матчі, а Марта тільки 48.
Ответить
+1
Vlad H.
А чому сенсаційно ? Весь матч либу тягнула на 32 зуби, так що була готова до програшу. Брісбен подарував надію , і тільки надію , а не професіоналізм - з 20 брейків взяла тільки ТРИ !!! Як це пояснити  ? А на тай - брейку - ЧОТИРИ неймовірні помилки . Що з цими "талановитими" робити мабуть ніхто не знає.
Згадайте ,що і в тому році вилетіла в першому колі  і на РГ ,і на Вімблдоні. Так що ,до цього не привикати .
Ответить
+1
Sashamar
Давайте виходити з того, що це нещасний випадок. Але подивимось на реакцію, бо систему характеризує не помилка, а реакція на неї. Якщо Марта зчепіть зуби і вкладеться в пару (цікаво, за кого вона вболівала в грі Габі з Даяной ), одне. Якщо піде збувати горе по бутіках - інше. 
  А Ельза молодчинка. І дай їй боже винести любительку газпромовських грошей.
UPD. Он Сонмез (друга сотня) винесла Алєксандрову (11 WTA). Вже мінус три безпрапорних. А ви кажете... ))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
pawa
Срала-мазала - та глини не вистачило!   (с)
Ответить
+1
Sit Simurg
Марта налаштувалась, що перші кола треба пройти на мінімумі зусиль .. Але суперниця теж непальцемделана  , і зав'язалась боротьба ..
І тут саме гірше - Марта не змогла по ходу матча змінити свій "план" ..
Нічого страшного .. Але треба ще працювати ого-го ...
Ответить
0
axylinam
20 ракетка проиграла 58- и где тут сенсация?
Ответить
0
andr62
Награлася
Ответить
0
