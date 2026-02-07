Назван стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Тбилиси

Назван стартовый состав Шахтера на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра состоится в турецкой Анталии.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Тбилиси

Шахтер: Ризнык, Кауан Элиас, Бондаренко, Эгиналду, Педриньо, Марлон, Лукас, Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус.

Запас: Твардовский. Бондарь, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Невертон, Изаки, Глущенко, Назарина, Проспер, Мейреллиш.

Инфографика