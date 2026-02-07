Назван стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Тбилиси
7 февраля в 16:00 пройдет контрольный поединок в Турции
Назван стартовый состав Шахтера на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра состоится в турецкой Анталии.
Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Тбилиси
Шахтер: Ризнык, Кауан Элиас, Бондаренко, Эгиналду, Педриньо, Марлон, Лукас, Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус.
Запас: Твардовский. Бондарь, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Невертон, Изаки, Глущенко, Назарина, Проспер, Мейреллиш.
