Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Тбилиси
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 15:19 | Обновлено 07 февраля 2026, 15:23
85
0

Назван стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Тбилиси

7 февраля в 16:00 пройдет контрольный поединок в Турции

ФК Шахтер

Назван стартовый состав Шахтера на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра состоится в турецкой Анталии.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Тбилиси

Шахтер: Ризнык, Кауан Элиас, Бондаренко, Эгиналду, Педриньо, Марлон, Лукас, Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус.

Запас: Твардовский. Бондарь, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Невертон, Изаки, Глущенко, Назарина, Проспер, Мейреллиш.

Инфографика

товарищеские матчи Динамо Тбилиси Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Арда Туран стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
