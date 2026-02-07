Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Ланс
07.02.2026 18:00 - : -
Ренн
Франция
07 февраля 2026, 16:32 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:33
Ланс – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок пройдет 7 февраля в 18:00 по Киеву

07 февраля 2026, 16:32 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:33
Ланс – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля, в рамках 21 тура французской Лиги 1, свою встречу проведут Ланс и Ренн. Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Ланс

Сезон для «кроваво-золотых» складывается отлично, они идут вторыми в чемпионате, причем отставание от первого ПСЖ составляет два очка. Вести борьбу за титул будет невероятно сложно, а вот финишировать в зоне Лиги чемпионов вполне реально, отрыв от третьего места сейчас составляет 7 очков.

В последнем туре Ланс одолел на своем поле Гавр со счетом 1:0, победа была вполне заслуженной. На этой неделе подопечные Пьера Сажа обыграли на выезде в Кубке Франции Труа со счетом 4:2, что позволило завоевать путевку в четвертьфинал турнира. Команда набрала мощный ход, выиграв 12 матчей из 13 во всех турнирах.

Ренн

«Красно-черные» идут шестыми в чемпионате, это зона еврокубков. Отставание от пятого место всего один балл, а уже до первого квартета целых 8 очков. Есть еще и целая группа преследователей, которые готовы воспользоваться любой осечкой. В последнем туре Ренн провалился в гостях против Монако, потерпев поражение со счетом 0:4.

На этой неделе команда тоже играла в Кубке Франции, уступив там Марселю со счетом 0:3 на выезде. Уже образовалась серия поражений из трех матчей во всех турнирах, с разницей мячей 0:9. Хоть Ренн и переживает спад, в текущем сезоне еще ничего не потеряно, впереди чуть меньше половины турнирной дистанции в чемпионате.

Личные встречи

Очная встреча первого круга завершилась нулевой ничьей, причем Ланс остался в меньшинстве уже на первой минуте. Стоит обратить внимание, что четыре матча из последних пяти между этими клубами завершились вничью.

Прогноз

Ланс в отличной форме, играет дома, пытаясь вести борьбу за лидерство. У Ренна явный спад, но остается турнирная мотивация. Хоть «красно-черные» не в форме, они представляют большую опасность для любого соперника. Хозяева логично котируются фаворитами этой встречи, хотя я жду сложной битвы. Считаю здесь перспективной ставку на тотал меньше 3 голов за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Ланс
7 февраля 2026 -
18:00
Ренн
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ланс Ренн прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
