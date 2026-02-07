Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 17:04 |
330
0

Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

07 февраля 2026, 17:04 |
330
0
Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В первом тайме горняки пропустили дважды, но забили три гола. У донецкой команды отличились Каун Элиас, Артем Бондаренко, плюс автогол (3:2).

Товарищеский матч. 7 февраля 2026. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 3:2 (перерыв)

Голы: Кауан Элиас, 18, Мепарішвілі, 23 (автогол), Артем Бондаренко, 45 (пен) – Адриан, 2, гол, 42

ГОЛ! 1:1. Кауан Элиас, 18 мин

ГОЛ! 3:2. Артем Бондаренко, 45 мин (пен)

Видео голов и обзор

По теме:
Карпаты минимально уступили шведскому клубу на сборах в Испании
Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола
Рух – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Динамо Тбилиси Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Футбол | 07 февраля 2026, 08:12 4
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»

Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино

Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 07 февраля 2026, 08:34 5
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой

Александр будет драться против Рико Верховена

«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Футбол | 07.02.2026, 10:22
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Бокс | 07.02.2026, 09:14
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Футбол | 07.02.2026, 13:54
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 4
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
Лучший тренер мира может возглавить Реал летом. Известны подробности
Лучший тренер мира может возглавить Реал летом. Известны подробности
05.02.2026, 18:34 2
Футбол
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
06.02.2026, 14:26 1
Теннис
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
05.02.2026, 16:12 40
Теннис
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем