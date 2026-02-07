Полуфиналист ЧМ без тренера? В ФФМ выступили с заявлением
Валид Реграги остается у руля сборной Марокко
В Федерация футбола Марокко выступили с заявлением по поводу судьбы тренера национальной сборной Валида Реграги:
«Королевская марокканская футбольная ассоциация категорически опровергает появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что тренер национальной сборной Валид Реграги подал в отставку», – сообщение ФФМ.
Ранее СМИ сообщали о том, что Реграги намерен покинуть сборную Марокко после поражения в финале Кубка африканских наций от Сенегала. Под его управлением команда вышла в полуфинал чемпионата мира 2022, где уступила Франции, а в игре за третье место проиграли Хорватии.
