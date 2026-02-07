Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 февраля 2026, 16:36
Полуфиналист ЧМ без тренера? В ФФМ выступили с заявлением

Валид Реграги остается у руля сборной Марокко

Полуфиналист ЧМ без тренера? В ФФМ выступили с заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

В Федерация футбола Марокко выступили с заявлением по поводу судьбы тренера национальной сборной Валида Реграги:

«Королевская марокканская футбольная ассоциация категорически опровергает появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что тренер национальной сборной Валид Реграги подал в отставку», – сообщение ФФМ.

Ранее СМИ сообщали о том, что Реграги намерен покинуть сборную Марокко после поражения в финале Кубка африканских наций от Сенегала. Под его управлением команда вышла в полуфинал чемпионата мира 2022, где уступила Франции, а в игре за третье место проиграли Хорватии.

Валид Реграги сборная Марокко по футболу отставка
Даниил Кирияка Источник
