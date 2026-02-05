Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возглавил аматорский клуб
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 10:10 |
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возглавил аматорский клуб

СФК «Сокол» (Михайловка-Рубежовка) и Игорь Жабченко договорились о сотрудничестве

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Жабченко

Воспитанник киевского «Динамо» и бывший игрок сборной Украины Игорь Жабченко официально возглавил аматорский клуб СФК «Сокол» (Михайловка-Рубежовка). Об этом сообщила пресс-служба команды:

«Вчера в истории СФК «Сокол» произошло важное событие – событие, которое можно назвать не просто новой страницей в истории команды, а началом нового раздела развития клуба. СФК «Сокол» официально представил нового главного тренера первой команды. Им стал Игорь Валентинович Жабченко.

Это решение является логическим продолжением пути, которым живет и развивается наш клуб. СФК «Сокол» постоянно двигается вперед, сохраняя свои ценности, традиции и внутреннюю культуру, одновременно четко придерживаясь вектора дальнейшего развития и подтверждая собственные амбиции.

Игорь Валентинович Жабченко хорошо известен футбольному сообществу как воспитанник киевского «Динамо», футболист национальной сборной Украины и человек, который прошел насыщенный и непростой футбольный путь. Его игровой опыт, сочетаемый с жизненной устойчивостью, сформировал тренера, для которого первоочередными являются не громкие слова, а ежедневный, честный труд.

Взгляды Игоря Валентиновича созвучны философии СФК «Сокол». В основе – ценность команды, дисциплина, взаимная ответственность и уважение друг к другу. Для него, как и для нашего клуба, важны стабильность, доверие внутри коллектива и отношение к футболисту как к личности. Именно на таких принципах выстраивается настоящая команда.

Перед новым главным тренером стоит четкая и одновременно амбициозная задача – сформировать боеспособный, целостный коллектив, который уже в следующем сезоне сможет реально претендовать на чемпионство. Предстоит путь системного труда, ежедневной дисциплины и общей ответственности за результат.

Следует также напомнить, что СФК «Сокол» является полуфиналистом Кубка Киевщины. Клуб настроен продолжить борьбу за престижный трофей и не отступать от своих амбиций, так что двухматчевое противостояние с грозным «Денгоффом» станет первым серьезным испытанием для обновленного «Сокола» под руководством Игоря Жабченко.

Поздравляем Игоря Валентиновича в семье СФК «Сокол». Впереди общий путь, много работы и новые вызовы. Но именно в таком труде формируется характер команды и крепнет то, что всегда являлось основой нашего клуба».

Жабченко завершил профессиональную карьеру в июле 2001 года. Защищал цвета киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», одесского «Черноморца» и других отечественных команд. Провёл 11 игр в футболке сборной Украины.

Динамо Киев Игорь Жабченко Сокол Михайловка-Рубежовка аматорский футбол назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник
