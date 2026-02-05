Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это те вещи, о которых не принято говорить публично»

Украинский специалист Александр Шовковский рассказал, планирует ли вернуться к тренерской работе после ухода с поста главного тренера Динамо.

– О своем будущем в футболе думаете?

– Конечно, я всегда задумываюсь о своем будущем. Что касается моей дальнейшей тренерской карьеры, сейчас не считаю целесообразным об этом говорить.

– Могли бы вы поделиться хотя бы какими-нибудь планами?

– Знаете, есть известное изречение: хочешь рассмешить Бога – расскажи Ему о своих планах на завтра. Ни один тренер или игрок не откроет вам свои планы и желания заранее.

Это те вещи, о которых не принято говорить публично. Даже если есть определенные предложения или внутренние размышления, обычно о них молчат. Все становится известно уже постфактум, – сказал Шовковский.