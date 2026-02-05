Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это те вещи, о которых не принято говорить публично»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 10:17 |
Специалист рассказал, планирует ли вернутся к тренерской работе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Украинский специалист Александр Шовковский рассказал, планирует ли вернуться к тренерской работе после ухода с поста главного тренера Динамо.

– О своем будущем в футболе думаете?

– Конечно, я всегда задумываюсь о своем будущем. Что касается моей дальнейшей тренерской карьеры, сейчас не считаю целесообразным об этом говорить.

– Могли бы вы поделиться хотя бы какими-нибудь планами?

– Знаете, есть известное изречение: хочешь рассмешить Бога – расскажи Ему о своих планах на завтра. Ни один тренер или игрок не откроет вам свои планы и желания заранее.

Это те вещи, о которых не принято говорить публично. Даже если есть определенные предложения или внутренние размышления, обычно о них молчат. Все становится известно уже постфактум, – сказал Шовковский.

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kh75
стосовно слів Шовковського. це стосується не тільки жодного тренера чи гравця. це стосується всіх замкнутих, недорозичливих людей у любій сфері. або якщо одним словом - то хитрозроблених
Ответить
+2
Bohum
Якщо об'єктивно,то те що зробив з Динамо Циганенко і довірливий йому Ізя Суркіс то лишилось тільки кришку забити.Тому Шовковському це реанімувати було не просто,попри те що плани тільки чемпіонство,а більш за все це кошти за ЛЧ.Команда деградована,одні "зірки",все це не дало нормально працювати,можливо дуже добре ставився до гравців тренер.Все що відбувається то на краще,це для Олександра гарний досвід.Він стане сильнішим,це точно.Головне не йти шляхом Ю.Максимова,гарного тренера, який постійно заради спасіння інших страждає сам.
Ответить
0
AndiM
Ярмола ,буяхуя та інші попови просто зливали матчі ублюдки. 
Ответить
0
