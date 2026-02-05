05.02.2026 10:30 - : -
Эпицентр – Тыргу Муреш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 10:30 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и румынская команда Тыргу Муреш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эпицентр проводит зимние учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии.
Команда Эпицентр занимает 14-е место в УПЛ (14 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Эпицентр – Тыргу Муреш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
