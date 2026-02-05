Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Тыргу Муреш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Эпицентр
05.02.2026 10:30 - : -
Тыргу Муреш
Украина. Премьер лига
Эпицентр – Тыргу Муреш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

Эпицентр – Тыргу Муреш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 10:30 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и румынская команда Тыргу Муреш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эпицентр проводит зимние учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии.

Команда Эпицентр занимает 14-е место в УПЛ (14 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Эпицентр – Тыргу Муреш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
