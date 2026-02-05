Эпицентр проведет контрольный матч с румынским клубом Тыргу Муреш

Эпицентр на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. В четверг, 5 февраля, подопечные Сергея Нагорняка проведут спарринг с румынским клубом Тыргу Муреш.

Соперник Эпицентра выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Румынии. В первой части сезона команда в 17 матчах набрала 33 очка (10 побед, 3 ничьих, 4 поражения) и в турнирной таблице идет на четвертом месте.

Эпицентр на турецких сборах провел три контрольных матча. Команда Нагорняка обыграла польский клуб Медзь 2:1, сыграла вничью 0:0 с австрийским клубом Ферст Виенна, а также со счетом 3:0 победила болгарскую Фратрию.

Товарищеский матч. Турция. 5 февраля. 10:30

Эпицентр (Украина) – Тыргу Муреш (Румыния)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Эпицентр»