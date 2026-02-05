Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Верес Ровно идет на 11-й позиции (18 баллов).
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев
