Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Верес Ровно идет на 11-й позиции (18 баллов).

Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев