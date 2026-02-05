Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Динамо Киев
05.02.2026 16:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 07:12 | Обновлено 05 февраля 2026, 07:14
232
0

Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 февраля 2026, 07:12 | Обновлено 05 февраля 2026, 07:14
232
0
Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Верес Ровно идет на 11-й позиции (18 баллов).

Динамо Киев – Верес Ровно. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев

По теме:
ВИДЕО. Сергей Кривцов заехал в гости в тренировочный лагерь Полесья
Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 тренується без нигерийского легионера. Какова причина?
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Верес Ровно Динамо - Верес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04 февраля 2026, 07:59 1
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»

Легендарный футболист негативно относится к натурализации игроков

Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04 февраля 2026, 10:11 1
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру

Ужасная травма сломала мечты Юлиане Фрювирт

Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04.02.2026, 23:50
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Футбол | 05.02.2026, 05:16
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
04.02.2026, 07:37 6
Футбол
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
04.02.2026, 16:37 20
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
04.02.2026, 21:19
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем