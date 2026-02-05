Разгром от ПСВ. В Кубке Нидерландов определены два полуфиналиста

Вечером 4 февраля в Кубке Нидерландов состоялись два четвертьфинальных поединка

НЕК Неймеген обыграл Волендам (1:0), а ПСВ легко прошел Херенвен (4:1).

ПСВ и НЕК Неймеген вышли в полуфинал турнира, как и АЗ Алкмаар днем ранее.

В последнем матче 1/4 финала сыграют Телстар – Гоу Эхед Иглз (5 февраля).

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 4 февраля 2026

ПСВ Эйндховен – Херенвен – 4:1

Голы: Байрактаревич, 23, 32, Перішич, 54, Ваннер, 57 – Лука Ойен, 77

НЕК Неймеген – Волендам – 1:0

Гол: Сами Уаисса, 75