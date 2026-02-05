Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разгром от ПСВ. В Кубке Нидерландов определены два полуфиналиста
Кубок Нидерландов
НЕК Неймеген
04.02.2026 19:45 – FT 1 : 0
Волендам
Нидерланды
05 февраля 2026, 07:51 | Обновлено 05 февраля 2026, 08:08
59
0

Разгром от ПСВ. В Кубке Нидерландов определены два полуфиналиста

НЕК Неймеген обыграл Волендам, а ПСВ легко прошел Херенвен

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля в Кубке Нидерландов состоялись два четвертьфинальных поединка

НЕК Неймеген обыграл Волендам (1:0), а ПСВ легко прошел Херенвен (4:1).

ПСВ и НЕК Неймеген вышли в полуфинал турнира, как и АЗ Алкмаар днем ранее.

В последнем матче 1/4 финала сыграют Телстар – Гоу Эхед Иглз (5 февраля).

Кубок Нидерландов

1/4 финала, 4 февраля 2026

ПСВ Эйндховен – Херенвен – 4:1

Голы: Байрактаревич, 23, 32, Перішич, 54, Ваннер, 57 – Лука Ойен, 77

НЕК Неймеген – Волендам – 1:0

Гол: Сами Уаисса, 75

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Сами Уаисса (НЕК Неймеген).
По теме:
Упорная борьба. В Кубке Бельгии сыгран первый полуфинальный поединок
Битва грандов. Определена финальная пара Кубка английськой лиги
Интер – Торино – 2:1. Голы-близнецы. Видеообзор матча
ПСВ Херенвен НЕК Неймеген Волендам видео голов и обзор Кубок Нидерландов по футболу Иван Перишич Пауль Ваннер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
