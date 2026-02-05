04.02.2026 19:45 – FT 1 : 0
Нидерланды05 февраля 2026, 07:51 | Обновлено 05 февраля 2026, 08:08
Разгром от ПСВ. В Кубке Нидерландов определены два полуфиналиста
НЕК Неймеген обыграл Волендам, а ПСВ легко прошел Херенвен
Вечером 4 февраля в Кубке Нидерландов состоялись два четвертьфинальных поединка
НЕК Неймеген обыграл Волендам (1:0), а ПСВ легко прошел Херенвен (4:1).
ПСВ и НЕК Неймеген вышли в полуфинал турнира, как и АЗ Алкмаар днем ранее.
В последнем матче 1/4 финала сыграют Телстар – Гоу Эхед Иглз (5 февраля).
Кубок Нидерландов
1/4 финала, 4 февраля 2026
ПСВ Эйндховен – Херенвен – 4:1
Голы: Байрактаревич, 23, 32, Перішич, 54, Ваннер, 57 – Лука Ойен, 77
НЕК Неймеген – Волендам – 1:0
Гол: Сами Уаисса, 75
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Сами Уаисса (НЕК Неймеген).
