Григорчук оценил трансферы Черноморца: «Нам бы не помешало...»

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук оценил трансферную кампанию «моряков» в зимнее межсезонье.

– Черноморец уже провел неплохую работу на трансферном рынке, подписав Хому, Каплиенко, Авагимяна, Фарасеенко, Клименко и Курко. Шесть новых игроков, достаточно солидно. Значит ли это, что новичков больше не будет?

– В принципе, я уже доволен теми приобретениями, которые есть. Проделана хорошая селекционная работа. Команда усилилась очень добротными исполнителями. Взяли именно тех футболистов, которых хотели, а дальше…

Знаете, в этом направлении, работать над комплектацией команды нужно постоянно. Да, усиление зимой нам бы не помешало еще, буквально несколько игроков, точечно, как говорится, – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.