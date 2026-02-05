Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук оценил трансферы Черноморца: «Нам бы не помешало...»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 09:12 | Обновлено 05 февраля 2026, 09:17
447
0

Специалист доволен трансферной работой клуба в зимнюю паузу

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук оценил трансферную кампанию «моряков» в зимнее межсезонье.

– Черноморец уже провел неплохую работу на трансферном рынке, подписав Хому, Каплиенко, Авагимяна, Фарасеенко, Клименко и Курко. Шесть новых игроков, достаточно солидно. Значит ли это, что новичков больше не будет?

– В принципе, я уже доволен теми приобретениями, которые есть. Проделана хорошая селекционная работа. Команда усилилась очень добротными исполнителями. Взяли именно тех футболистов, которых хотели, а дальше…

Знаете, в этом направлении, работать над комплектацией команды нужно постоянно. Да, усиление зимой нам бы не помешало еще, буквально несколько игроков, точечно, как говорится, – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощался с легионером. Игрок нашел новый клуб
Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги
Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги
Роман Григорчук трансферы Черноморец Одесса Первая лига Украины Александр Каплиенко Василий Курко Артур Авагимян Владислав Клименко (футболист) Виталий Фарасеенко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(15)
