Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 07:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 07:43
180
0

ВИДЕО. Сергей Кривцов заехал в гости в тренировочный лагерь Полесья

Известный украинский футболист ответил на актуальные вопросы

180
0
ФК Полесье. Сергей Кривцов

Известный украинский футболист Сергей Кривцов посетил лагерь житомирского «Полесья».

Бывший защитник «Шахтера» и «Интер Майами» рассказал о своих дела после выступлений США.

Футболист ответил на вопрос, ставит ли точку в футбольной карьере и в какой сейчас форме находится.

Кривцов поделился собственным прогнозом выступления «Полесья» в Украинской Премьер-лиге и оценил потенциал команды.

Также Сергей рассказал, поддерживает ли контакт с Лионелем Месси, с которым вместе играл в «Интер Майами».

видео Полесье Житомир Сергей Кривцов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
