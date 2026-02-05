ВИДЕО. Сергей Кривцов заехал в гости в тренировочный лагерь Полесья
Известный украинский футболист ответил на актуальные вопросы
Известный украинский футболист Сергей Кривцов посетил лагерь житомирского «Полесья».
Бывший защитник «Шахтера» и «Интер Майами» рассказал о своих дела после выступлений США.
Футболист ответил на вопрос, ставит ли точку в футбольной карьере и в какой сейчас форме находится.
Кривцов поделился собственным прогнозом выступления «Полесья» в Украинской Премьер-лиге и оценил потенциал команды.
Также Сергей рассказал, поддерживает ли контакт с Лионелем Месси, с которым вместе играл в «Интер Майами».
