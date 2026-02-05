Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
05.02.2026 16:00 - : -
Рига
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 07:04 | Обновлено 05 февраля 2026, 07:07
Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

5 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра состоится в турецкой Анталии.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Шахтер Донецк – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
