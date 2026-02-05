Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Мы вышли в финал благодаря нашим расходам!»
Англия
05 февраля 2026, 06:08 |
216
0

ГВАРДИОЛА: «Мы вышли в финал благодаря нашим расходам!»

Горожане вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с Арсеналом

05 февраля 2026, 06:08 |
216
0
ГВАРДИОЛА: «Мы вышли в финал благодаря нашим расходам!»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола иронически ответил на вопрос на послематчевой пресс‑конференции, где ему вновь напомнили о соотношении трофеев и расходов клуба на игроков.

Напомним, «горожане» вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с «Арсеналом». В 1/2 финала подопечные Гвардиолы одолели «Ньюкасл Юнайтед» по сумме двух матчей со счётом 5:1 (2:0, 3:1).

«Мы вышли в финал благодаря нашим расходам! Шутки в сторону – я рад этому достижению. Я не воспринимаю его как нечто само собой разумеющееся и понимаю, как тяжело этого добиться.

Мне просто нужно, чтобы игроки были в хорошей форме и могли составить конкуренцию «Арсеналу», – сказал Гвардиола.

Напомним, на предыдущей пресс‑конференции Гвардиола отметил, что «Сити» по сумме трат занимает седьмое место в АПЛ и добавил, что ожидает от шести команд, потративших больше, аналогичных результатов.

По теме:
Битва грандов. Определена финальная пара Кубка английськой лиги
Источник – Гвардиола решил покинуть Манчестер Сити
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Арсенал Лондон Ньюкасл
Михаил Олексиенко Источник: City Xtra
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04 февраля 2026, 08:18 7
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино

Совет не будет рассматривать такой вариант

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 04 февраля 2026, 23:13 2
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 04.02.2026, 15:45
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
Футбол | 05.02.2026, 04:55
ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
ВИДЕО. Шок в Турции: игрок Галатасарая потерял сознание во время матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 5
Бокс
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
03.02.2026, 08:44 9
Теннис
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем