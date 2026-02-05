Источник – Гвардиола решил покинуть Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола планирует завершить свою работу в английском гранде ближайшим летом.

По информации инсайдеров, внутри стана «горожан» в данный момент наблюдается серьезная неопределенность касательно дальнейших планов тренера. Сообщается, что финальное решение будет озвучено ближе к завершению сезона.

При этом отмечается: даже если испанский наставник передумает и решит остаться, вероятность пролонгации его текущего соглашения, рассчитанного до 2027 года, остается крайне низкой.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. За этот период коллектив под его началом шесть раз завоевывал титул чемпиона Англии, дважды становился обладателем Кубка страны, четыре раза брал Кубок лиги и трижды – Суперкубок Англии. В 2023 году команда под руководством испанца выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубное мировое первенство.