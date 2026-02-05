Источник: албанский легионер вернулся в Александрию

Александрия возобновила подготовку ко второй части сезона УПЛ, и среди первых новостей – Теди Цара вернулся в расположение команды. Албанский вингер провел последнюю неделю на родине, но уже присоединился к коллективу в Украине.

Ранее сообщалось о возможном переходе Цары в Колос Ковалевка, однако пока конкретных сдвигов по этому вопросу нет. Источники отмечают, что переговоры на уровне президентов двух клубов состоялись и даже обсуждалась трансферная сумма. По оценкам экспертов, она вряд ли будет меньше 1 млн евро, так как Александрия традиционно не продает игроков дешево, особенно после «серебряного» сезона в УПЛ.

25-летний Теди Цара присоединился к Александрии в начале 2025 года из албанского Партизани. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. Основное амплуа – левый вингер, но игрок также может действовать на правом фланге или в роли центрального нападающего. Рост футболиста – 1,75 м, рабочая нога – правая.

В текущем сезоне вингер провел 16 матчей в чемпионате Украины, забил 4 гола. Всего во всех турнирах Цара сыграл 19 поединков (1 игра Кубка Украины и 2 встречи Лиги конференций). На международном уровне Теди выступал за сборную Албании (2 матча).