Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Барсы объяснил, почему Камп Ноу станет лучшим стадионом Европы
Испания
05 февраля 2026, 04:18 | Обновлено 05 февраля 2026, 04:19
65
0

Президент Барсы объяснил, почему Камп Ноу станет лучшим стадионом Европы

Лапорта поделился планами и ожиданиями от реконструкции арены

05 февраля 2026, 04:18 | Обновлено 05 февраля 2026, 04:19
65
0
Президент Барсы объяснил, почему Камп Ноу станет лучшим стадионом Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился планами и ожиданиями от реконструированного стадиона «Камп Ноу». Масштабное обновление арены стартовало в 2023 году, и хотя работы еще продолжаются, с ноября стадион снова начал принимать футбольные поединки.

«Мы испытываем огромную гордость. Это будет ведущая спортивная площадка Европы и самая масштабная – вместимостью почти 105 000 зрителей. Арена станет максимально комфортной, безопасной и выгодной с коммерческой точки зрения.

Наша цель – принимать здесь важнейшие финалы. Мы очень рассчитываем, что решающий матч Лиги чемпионов 2029 года пройдет именно на «Камп Ноу», который к тому моменту будет полностью готов.

Также было бы замечательно организовать здесь финал чемпионата мира 2030 года. Это будет лучший стадион на планете», – цитирует Лапорту ресурс Sport.es.

По теме:
Нападающий сборной Нигерии поделился впечатлениями от перехода в Атлетико
Игроки Реала выражают недовольство решениями Арбелоа
ФОТО. «Я боюсь даже кремов»: шокирующее признание девушки Винисиуса
Жоан Лапорта Барселона Камп Ноу Ла Лига реконструкция стадиона
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
Футбол | 05 февраля 2026, 03:31 0
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко
Сегодня Роналду празднует день рождения – 1000-й гол уже близко

На сегодняшний день в активе легендарного игрока числится 961 забитый мяч

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04 февраля 2026, 08:49 3
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»

Функционер не заинтересован в возвращении Теренса Кроуфорда

Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Бокс | 04.02.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Футбол | 04.02.2026, 21:00
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Шок: Роналду и Месси могут объединиться в одном клубе
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 36
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
03.02.2026, 05:30 8
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 8
Футбол
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем