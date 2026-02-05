Президент Барсы объяснил, почему Камп Ноу станет лучшим стадионом Европы
Лапорта поделился планами и ожиданиями от реконструкции арены
Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился планами и ожиданиями от реконструированного стадиона «Камп Ноу». Масштабное обновление арены стартовало в 2023 году, и хотя работы еще продолжаются, с ноября стадион снова начал принимать футбольные поединки.
«Мы испытываем огромную гордость. Это будет ведущая спортивная площадка Европы и самая масштабная – вместимостью почти 105 000 зрителей. Арена станет максимально комфортной, безопасной и выгодной с коммерческой точки зрения.
Наша цель – принимать здесь важнейшие финалы. Мы очень рассчитываем, что решающий матч Лиги чемпионов 2029 года пройдет именно на «Камп Ноу», который к тому моменту будет полностью готов.
Также было бы замечательно организовать здесь финал чемпионата мира 2030 года. Это будет лучший стадион на планете», – цитирует Лапорту ресурс Sport.es.
