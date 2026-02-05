Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Монзуль завершила серию рабочих встреч с клубами УПЛ в Турции
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 02:57 | Обновлено 05 февраля 2026, 03:22
16
0

ФОТО. Монзуль завершила серию рабочих встреч с клубами УПЛ в Турции

Проанализированы ключевые игровые ситуации и актуальные трактовки правил

05 февраля 2026, 02:57 | Обновлено 05 февраля 2026, 03:22
16
0
ФОТО. Монзуль завершила серию рабочих встреч с клубами УПЛ в Турции
УАФ

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Екатерина Монзуль завершила серию рабочих встреч с отечественными футболистами, тренерами и клубными работниками УПЛ, которые проводят межсезонье в Турции.

Во время этих мероприятий стороны сосредоточились на анализе ключевых игровых ситуаций, актуальных изменениях в трактовке правил игры и рекомендациях по их применению непосредственно на поле. Отдельный акцент был сделан на важности качественной коммуникации между арбитрами и участниками матчей в стрессовых условиях соревновательного процесса.

В доверительной атмосфере Екатерина Монзуль предоставила обстоятельные разъяснения по спорным эпизодам, что способствовало более глубокому пониманию логики судейских решений и принципов корректного взаимодействия во время поединков. Формат живого диалога позволил представителям клубов поднимать острые вопросы и получать исчерпывающие профессиональные ответы.

Работа в этом направлении будет продолжена: в ближайшее время глава Комитета арбитров УАФ планирует провести аналогичные встречи с представителями клубов УПЛ, которые готовятся ко второй части сезона за пределами Турции.

Фотогалерея

По теме:
Сергей Ребров составил компанию Арде Турану
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Я хочу забивать всегда и всем»
Сергей ШИЩЕНКО: «Каждый следующий матч будет лучше предыдущего»
судейство фото чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига лекция
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки Реала выражают недовольство решениями Арбелоа
Футбол | 05 февраля 2026, 03:01 0
Игроки Реала выражают недовольство решениями Арбелоа
Игроки Реала выражают недовольство решениями Арбелоа

Напряжение в раздевалке мадридцев растет

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 04 февраля 2026, 15:45 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Мудрик выступил с обращением к полякам после последнего скандала
Футбол | 04.02.2026, 22:54
Мудрик выступил с обращением к полякам после последнего скандала
Мудрик выступил с обращением к полякам после последнего скандала
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем