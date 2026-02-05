ФОТО. Монзуль завершила серию рабочих встреч с клубами УПЛ в Турции

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Екатерина Монзуль завершила серию рабочих встреч с отечественными футболистами, тренерами и клубными работниками УПЛ, которые проводят межсезонье в Турции.

Во время этих мероприятий стороны сосредоточились на анализе ключевых игровых ситуаций, актуальных изменениях в трактовке правил игры и рекомендациях по их применению непосредственно на поле. Отдельный акцент был сделан на важности качественной коммуникации между арбитрами и участниками матчей в стрессовых условиях соревновательного процесса.

В доверительной атмосфере Екатерина Монзуль предоставила обстоятельные разъяснения по спорным эпизодам, что способствовало более глубокому пониманию логики судейских решений и принципов корректного взаимодействия во время поединков. Формат живого диалога позволил представителям клубов поднимать острые вопросы и получать исчерпывающие профессиональные ответы.

Работа в этом направлении будет продолжена: в ближайшее время глава Комитета арбитров УАФ планирует провести аналогичные встречи с представителями клубов УПЛ, которые готовятся ко второй части сезона за пределами Турции.

