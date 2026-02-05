Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Икарди переписал историю Галатасарая, превзойдя легендарного Хаджи
Турция
05 февраля 2026, 02:04 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:05
Икарди переписал историю Галатасарая, превзойдя легендарного Хаджи

Мауро стал лучшим легионером клуба

Икарди переписал историю Галатасарая, превзойдя легендарного Хаджи
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Мауро Икарди закрепил за собой статус самого результативного легионера в истории турецкого «Галатасарая». Свой 73-й мяч в составе «львов» он отправил в сетку ворот «Истанбулспора» в рамках встречи Кубка Турции, которая завершилась триумфом его команды со счетом 3:1.

Этот успех позволил Икарди превзойти достижение легендарного румынского хавбека Георге Хаджи, который в свое время отличился за клуб 72 раза.

Трудовой договор аргентинца с «Галатасараем» был оформлен в 2022 году и действует до конца июня 2026 года. По имеющимся сведениям, стамбульский клуб рассматривает возможность пролонгации соглашения еще на два-три сезона, однако ключевым требованием является уменьшение годового оклада игрока – с 10 млн до 8,5 млн евро.

Согласно актуальным цифрам портала Transfermarkt, рыночная цена футболиста на сегодняшний день оценивается в 6 млн евро.

Мауро Икарди Галатасарай Георге Хаджи чемпионат Турции по футболу
