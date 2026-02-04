«Предложение было». Хавбек сборной Украины хотел подписать известный клуб

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко подтвердил информацию, что его хотел подписать турецкий «Трабзонспор».

«Да, предложение было, и между клубами велись переговоры, но договориться не удалось. Я внимательно слежу за вашим чемпионатом, и мне очень нравятся турецкие болельщики. Атмосфера на матчах - невероятная.

Что касается команд, то я слежу за «Трабзонспором» и часто смотрю их матчи, хотя бы потому, что там играют украинцы. Как завершится чемпионат? Тройку лидеров составят «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор», - сказал 25-летний хавбек в интервью Fanatik.

Сообщалось, что «Трабзонспор» был нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа.