Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад нашел замену Бензема, перешедшему к конкуренту
Саудовская Аравия
04 февраля 2026, 10:48 | Обновлено 04 февраля 2026, 10:52
216
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад нашел замену Бензема, перешедшему к конкуренту

Юссеф Эн-Несири все-таки стал игроком саудовского клуба

04 февраля 2026, 10:48 | Обновлено 04 февраля 2026, 10:52
216
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад нашел замену Бензема, перешедшему к конкуренту
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» завершил обмен футболистами с турецким «Фенербахче».

Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири официально стал игроком «Аль-Иттихада», а в обратном направлении отправился известный француз – Н’Голо Канте.

По данным портала Transfermarkt, нападающий обошёлся саудовскому клубу всего в 15 миллионов евро.

Обмен игроками чуть не сорвался из-за некомпетентных действий «Аль-Иттихада». В конце трансферного окна саудовский клуб не завершил операцию без объяснения причин, тогда как «Фенербахче» выполнил все свои обязательства и отправил необходимые документы.

Хотя клубы исчерпали время для обмена, ФИФА дала «зеленый свет» на завершение перехода футболистов.

Юссеф потенциально станет заменой французу Кариму Бензема, который сенсационно перешел к конкуренту – «Аль-Хилялю».

Форвард выступал за «Фенербахче» с лета 2024 года, сыграв за это время 79 поединков. На счету Эн-Несири 38 голов и восемь ассистов.

По теме:
Источник: сенсационный лидер УПЛ подписал легионера с чемпионата Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Италии сменил Ювентус на Фиорентину
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб чемпионата Украины продал легионера в Польшу
Юссеф Эн-Несири Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы чемпионат Турции по футболу Фенербахче Н'Голо Канте
Андрей Витренко
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04 февраля 2026, 07:59 0
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»

Легендарный футболист негативно относится к натурализации игроков

Ванат принял решение о будущем после слухов о трансфере в АПЛ
Футбол | 04 февраля 2026, 04:42 3
Ванат принял решение о будущем после слухов о трансфере в АПЛ
Ванат принял решение о будущем после слухов о трансфере в АПЛ

Владиславу не интересен вариант перехода в «Вулверхэмптон»

«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион
Футбол | 04.02.2026, 08:05
«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион
«Нужно живьем съедать конкурентов». Кварцяный – о переходе Яремчука в Лион
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Футбол | 03.02.2026, 11:21
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
02.02.2026, 18:53 3
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 9
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем