ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад нашел замену Бензема, перешедшему к конкуренту

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» завершил обмен футболистами с турецким «Фенербахче».

Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири официально стал игроком «Аль-Иттихада», а в обратном направлении отправился известный француз – Н’Голо Канте.

По данным портала Transfermarkt, нападающий обошёлся саудовскому клубу всего в 15 миллионов евро.

Обмен игроками чуть не сорвался из-за некомпетентных действий «Аль-Иттихада». В конце трансферного окна саудовский клуб не завершил операцию без объяснения причин, тогда как «Фенербахче» выполнил все свои обязательства и отправил необходимые документы.

Хотя клубы исчерпали время для обмена, ФИФА дала «зеленый свет» на завершение перехода футболистов.

Юссеф потенциально станет заменой французу Кариму Бензема, который сенсационно перешел к конкуренту – «Аль-Хилялю».

Форвард выступал за «Фенербахче» с лета 2024 года, сыграв за это время 79 поединков. На счету Эн-Несири 38 голов и восемь ассистов.