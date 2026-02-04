ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад нашел замену Бензема, перешедшему к конкуренту
Юссеф Эн-Несири все-таки стал игроком саудовского клуба
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» завершил обмен футболистами с турецким «Фенербахче».
Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири официально стал игроком «Аль-Иттихада», а в обратном направлении отправился известный француз – Н’Голо Канте.
По данным портала Transfermarkt, нападающий обошёлся саудовскому клубу всего в 15 миллионов евро.
Обмен игроками чуть не сорвался из-за некомпетентных действий «Аль-Иттихада». В конце трансферного окна саудовский клуб не завершил операцию без объяснения причин, тогда как «Фенербахче» выполнил все свои обязательства и отправил необходимые документы.
Хотя клубы исчерпали время для обмена, ФИФА дала «зеленый свет» на завершение перехода футболистов.
Юссеф потенциально станет заменой французу Кариму Бензема, который сенсационно перешел к конкуренту – «Аль-Хилялю».
Форвард выступал за «Фенербахче» с лета 2024 года, сыграв за это время 79 поединков. На счету Эн-Несири 38 голов и восемь ассистов.
ليث الأطلسي في كتيبة النمور 🎯🦁#شتوية_العميد pic.twitter.com/jj3W2SaGz4— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 3, 2026
