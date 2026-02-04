Источник: сенсационный лидер УПЛ подписал легионера с чемпионата Португалии

Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке в зимнее межсезонье. «Фиолетовые» подписали уже четвертого новичка перед стартом второй части сезона.

По информации источника, к расположению черкасской команды присоединится ганский вингер Абдул Авуду, на клубном уровне выступавший за португальскую «Визелу».

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.