Источник: сенсационный лидер УПЛ подписал легионера с чемпионата Португалии
Абдул Авуду продолжит карьеру в ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке в зимнее межсезонье. «Фиолетовые» подписали уже четвертого новичка перед стартом второй части сезона.
По информации источника, к расположению черкасской команды присоединится ганский вингер Абдул Авуду, на клубном уровне выступавший за португальскую «Визелу».
ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
