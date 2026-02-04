Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: сенсационный лидер УПЛ подписал легионера с чемпионата Португалии
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 09:47
Источник: сенсационный лидер УПЛ подписал легионера с чемпионата Португалии

Абдул Авуду продолжит карьеру в ЛНЗ

Источник: сенсационный лидер УПЛ подписал легионера с чемпионата Португалии
Instagram. Абдул Авуду

Черкасский ЛНЗ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке в зимнее межсезонье. «Фиолетовые» подписали уже четвертого новичка перед стартом второй части сезона.

По информации источника, к расположению черкасской команды присоединится ганский вингер Абдул Авуду, на клубном уровне выступавший за португальскую «Визелу».

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

Визела трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы чемпионат Португалии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
