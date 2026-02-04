Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Проспер Оба дебютировал за донецкий Шахтер и заработал пенальти
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 10:23 | Обновлено 04 февраля 2026, 10:36
ФОТО. Проспер Оба дебютировал за донецкий Шахтер и заработал пенальти

Горняки проиграли спарринг команде Зонненхоф Гроссашпах со счетом 1:2

ФК Шахтер

3 февраля «Шахтер» провел контрольный матч с немецкой командой региональной лиги «Зонненхоф Гроссашпах» и уступил со счетом 1:2.

После перерыва впервые появился в футболке «горняков» Проспер Оба. Нигерийский новичок активнее всех вошел в игру и регулярно пытался обострять ситуацию у чужих ворот. Он стал соавтором первого гола «Шахтера» в 2026 году.

Голкипер Твардовский отлично ввел мяч в игру, найдя на левом фланге Проспера, тот в фирменном стиле прорвался в штрафную, где был сбит защитником немецкой команды. Пенальти уверенным ударом в правый угол реализовал Педриньо, на 71-й минуте сравняв счет (1:1).

Сразу после этого на 88-й минуте соперниками был забит второй гол, и «Шахтер» уступил (1:2) в первом контрольном матче зимнего межсезонья.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
New Zealander
Може би нам ще пошукати гравців у другій Лізі Португалії замість того щоб купувати з Бразилії дорогих бразильців, які грали лише на молодіжному рівні? Не думаю, що Проспер там був єдиним талантом. 
