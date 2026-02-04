ФОТО. Проспер Оба дебютировал за донецкий Шахтер и заработал пенальти

3 февраля «Шахтер» провел контрольный матч с немецкой командой региональной лиги «Зонненхоф Гроссашпах» и уступил со счетом 1:2.

После перерыва впервые появился в футболке «горняков» Проспер Оба. Нигерийский новичок активнее всех вошел в игру и регулярно пытался обострять ситуацию у чужих ворот. Он стал соавтором первого гола «Шахтера» в 2026 году.

Голкипер Твардовский отлично ввел мяч в игру, найдя на левом фланге Проспера, тот в фирменном стиле прорвался в штрафную, где был сбит защитником немецкой команды. Пенальти уверенным ударом в правый угол реализовал Педриньо, на 71-й минуте сравняв счет (1:1).

Сразу после этого на 88-й минуте соперниками был забит второй гол, и «Шахтер» уступил (1:2) в первом контрольном матче зимнего межсезонья.

ФОТО. Проспер Оба дебютировал за донецкий Шахтер в неофициальном матче

Видео матча: Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2

