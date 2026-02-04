Товарищеские матчи, 3 февраля. Поражение Шахтера, разгром от Полесья

3 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели три команды УПЛ.

Донецкий Шахтер проиграл первый спарринг на сборах в Турции, уступив команде Зонненхоф Гроссашпах из Германии. Голы забили: Педриньо, 71 (пен) – Кюнде, 2, Майер, 88.

Львовский Рух на сборах в Словении одолел команду Младост Донья Гориця (3:1). Голы: Таллес, 30, Андрей Китела, 79 (пен), Иван Денисов, 82 – Кнежевич, 35.

Житомирское Полесье устроило в Испании разгром команде Европа из Гибралтара (6:0). Голы забили: Иванов, Гайдучик (дубль), Виале, Гуцуляк, Сарапий.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 3 февраля 2026

Кингсли Вестсайд (Австралия) – Гвилап Кроейша (Австралия) – 2:0

Даугавпилс (Латвия) – Хегельманн (Литва) – 2:1

Рапид II (Австрия) – Хомбург (Германия) – 0:2

Хорсенс (Дания) – Фредерисия (Дания) – 0:3

Инглвуд Юнайтед (Австралия) – Йондалуп (Австралия) – 4:1

Кертин Юниверсити (Австралия) – Мандура Сити (Австралия) – 0:2

Бавария II (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1

Грбаль (Черногория) – Единство (Черногория) – 2:2

Эсбьерг (Дания) – Жальгирис Каунас (Литва) – 1:2

Быстрица (Словения) – Фамос Войковичи (Босния и Герцеговина) – 2:3

Рух (Украина) – Младост Донья Гориця (Черногория) – 3:1

АИК (Швеция) – Лиепая (Латвия) – 1:3

Шахтер Донецк (Украина) – Гроссашпах (Германия) – 1:2

Герта Велс (Австрия) – ЛАСК (Am) (Австрия) – 3:1

Полесье Житомир (Украина) – Европа (Гибралтар) – 6:0

Брабран (Дания) – Люсенг (Дания) – 1:2

Капфенберг (Австрия) – Штадтверке Брук/Мур (Австрия) – 1:0

Липтовски-Микулаш (Словакия) – МСК Мартин (Словакия) – 5:2

Вайц (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 2:1

Старт (Норвегия) – Виндбьярт (Норвегия) – 2:0

Рец (Австрия) – Цветтль (Австрия) – 3:0

Гредиг (Австрия) – Бишофсгофен (Австрия) – 3:3

Гран-Саконне (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 5:1

Нью-Мексико (США) – Луисвилл Сити (США) – 1:4

Видео матчей