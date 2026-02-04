Товарищеские матчи, 3 февраля. Поражение Шахтера, разгром от Полесья
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
3 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели три команды УПЛ.
Донецкий Шахтер проиграл первый спарринг на сборах в Турции, уступив команде Зонненхоф Гроссашпах из Германии. Голы забили: Педриньо, 71 (пен) – Кюнде, 2, Майер, 88.
Львовский Рух на сборах в Словении одолел команду Младост Донья Гориця (3:1). Голы: Таллес, 30, Андрей Китела, 79 (пен), Иван Денисов, 82 – Кнежевич, 35.
Житомирское Полесье устроило в Испании разгром команде Европа из Гибралтара (6:0). Голы забили: Иванов, Гайдучик (дубль), Виале, Гуцуляк, Сарапий.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 3 февраля 2026
- Кингсли Вестсайд (Австралия) – Гвилап Кроейша (Австралия) – 2:0
- Даугавпилс (Латвия) – Хегельманн (Литва) – 2:1
- Рапид II (Австрия) – Хомбург (Германия) – 0:2
- Хорсенс (Дания) – Фредерисия (Дания) – 0:3
- Инглвуд Юнайтед (Австралия) – Йондалуп (Австралия) – 4:1
- Кертин Юниверсити (Австралия) – Мандура Сити (Австралия) – 0:2
- Бавария II (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1
- Грбаль (Черногория) – Единство (Черногория) – 2:2
- Эсбьерг (Дания) – Жальгирис Каунас (Литва) – 1:2
- Быстрица (Словения) – Фамос Войковичи (Босния и Герцеговина) – 2:3
- Рух (Украина) – Младост Донья Гориця (Черногория) – 3:1
- АИК (Швеция) – Лиепая (Латвия) – 1:3
- Шахтер Донецк (Украина) – Гроссашпах (Германия) – 1:2
- Герта Велс (Австрия) – ЛАСК (Am) (Австрия) – 3:1
- Полесье Житомир (Украина) – Европа (Гибралтар) – 6:0
- Брабран (Дания) – Люсенг (Дания) – 1:2
- Капфенберг (Австрия) – Штадтверке Брук/Мур (Австрия) – 1:0
- Липтовски-Микулаш (Словакия) – МСК Мартин (Словакия) – 5:2
- Вайц (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 2:1
- Старт (Норвегия) – Виндбьярт (Норвегия) – 2:0
- Рец (Австрия) – Цветтль (Австрия) – 3:0
- Гредиг (Австрия) – Бишофсгофен (Австрия) – 3:3
- Гран-Саконне (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 5:1
- Нью-Мексико (США) – Луисвилл Сити (США) – 1:4
Видео матчей
