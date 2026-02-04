Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Товарищеские матчи, 3 февраля. Поражение Шахтера, разгром от Полесья
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 11:37 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:43
Товарищеские матчи, 3 февраля. Поражение Шахтера, разгром от Полесья

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

Товарищеские матчи, 3 февраля. Поражение Шахтера, разгром от Полесья
ФК Шахтер

3 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринги провели три команды УПЛ.

Донецкий Шахтер проиграл первый спарринг на сборах в Турции, уступив команде Зонненхоф Гроссашпах из Германии. Голы забили: Педриньо, 71 (пен) – Кюнде, 2, Майер, 88.

Львовский Рух на сборах в Словении одолел команду Младост Донья Гориця (3:1). Голы: Таллес, 30, Андрей Китела, 79 (пен), Иван Денисов, 82 – Кнежевич, 35.

Житомирское Полесье устроило в Испании разгром команде Европа из Гибралтара (6:0). Голы забили: Иванов, Гайдучик (дубль), Виале, Гуцуляк, Сарапий.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 3 февраля 2026

  • Кингсли Вестсайд (Австралия) – Гвилап Кроейша (Австралия) – 2:0
  • Даугавпилс (Латвия) – Хегельманн (Литва) – 2:1
  • Рапид II (Австрия) – Хомбург (Германия) – 0:2
  • Хорсенс (Дания) – Фредерисия (Дания) – 0:3
  • Инглвуд Юнайтед (Австралия) – Йондалуп (Австралия) – 4:1
  • Кертин Юниверсити (Австралия) – Мандура Сити (Австралия) – 0:2
  • Бавария II (Германия) – Виктория Пльзень B (Чехия) – 2:1
  • Грбаль (Черногория) – Единство (Черногория) – 2:2
  • Эсбьерг (Дания) – Жальгирис Каунас (Литва) – 1:2
  • Быстрица (Словения) – Фамос Войковичи (Босния и Герцеговина) – 2:3
  • Рух (Украина) – Младост Донья Гориця (Черногория) – 3:1
  • АИК (Швеция) – Лиепая (Латвия) – 1:3
  • Шахтер Донецк (Украина) – Гроссашпах (Германия) – 1:2
  • Герта Велс (Австрия) – ЛАСК (Am) (Австрия) – 3:1
  • Полесье Житомир (Украина) – Европа (Гибралтар) – 6:0
  • Брабран (Дания) – Люсенг (Дания) – 1:2
  • Капфенберг (Австрия) – Штадтверке Брук/Мур (Австрия) – 1:0
  • Липтовски-Микулаш (Словакия) – МСК Мартин (Словакия) – 5:2
  • Вайц (Австрия) – Ильцер (Австрия) – 2:1
  • Старт (Норвегия) – Виндбьярт (Норвегия) – 2:0
  • Рец (Австрия) – Цветтль (Австрия) – 3:0
  • Гредиг (Австрия) – Бишофсгофен (Австрия) – 3:3
  • Гран-Саконне (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 5:1
  • Нью-Мексико (США) – Луисвилл Сити (США) – 1:4

Видео матчей

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Шахтер Донецк Полесье Житомир Зонненхоф Гроссашпах Европа (Гибралтар)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
