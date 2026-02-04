Неудачный спарринг Шахтера, кубковый успех Арсенала, победа Олейниковой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 февраля.

1A. Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче

Команда Турана начала приобретать игровую практику в Турции

1B. ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии

У горняков гол забил бразилец Педриньо с пенальти

2. Не прошло и восьми лет. Арсенал победил Челси

Команда Микеля Артеты стала первым финалистом Кубка английской лиги

3. На заметку Реалу. Барселона выбила Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании

Сине-гарантовые одолели соперников со счетом 2:1 и сыграют в полуфинале

4. Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции

Провансальцы переиграли Ренн 3:0, в другой игре 1/8 финала Реймс прошел Ле-Ман

5. Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы

Форвард сборной Украины рискует пропустить весь остаток сезона из-за травмы

6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров Первой лиги

Фланговый хавбек Виталий Фарасеенко из «Ингульца» присоединился к одесскому клубу

7A. Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Александра в двух сетах одолела Анну Бондар во втором круге в Клуже

7B. Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии

Дарья в двух сетах уверенно справилась с Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона

8. Стартовал World Grand Prix. Селби разгромил под ноль, Кайрен сразу выбыл

Снукерный рейтинговый турнир проходит в Гонконге с 3 по 8 февраля

9. Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает

О глобальном кризисе одной из самых самобытных команд АПЛ

10. Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна 2026

Прозорливость Ман Сити, усиление Лиона, забастовка Криштиану