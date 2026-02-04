Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный спарринг Шахтера, кубковый успех Арсенала, победа Олейниковой
Другие новости
04 февраля 2026, 10:05 | Обновлено 04 февраля 2026, 10:06
Неудачный спарринг Шахтера, кубковый успех Арсенала, победа Олейниковой

Главные новости за 3 февраля на Sport.ua

04 февраля 2026, 10:05 | Обновлено 04 февраля 2026, 10:06
Неудачный спарринг Шахтера, кубковый успех Арсенала, победа Олейниковой
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 февраля.

1A. Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Команда Турана начала приобретать игровую практику в Турции

1B. ФОТО. Как Шахтер проиграл спарринг команде региональной лиги Германии
У горняков гол забил бразилец Педриньо с пенальти

2. Не прошло и восьми лет. Арсенал победил Челси
Команда Микеля Артеты стала первым финалистом Кубка английской лиги

3. На заметку Реалу. Барселона выбила Альбасете в четвертьфинале Кубка Испании
Сине-гарантовые одолели соперников со счетом 2:1 и сыграют в полуфинале

4. Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Провансальцы переиграли Ренн 3:0, в другой игре 1/8 финала Реймс прошел Ле-Ман

5. Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
Форвард сборной Украины рискует пропустить весь остаток сезона из-за травмы

6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров Первой лиги
Фланговый хавбек Виталий Фарасеенко из «Ингульца» присоединился к одесскому клубу

7A. Олейникова разобрала 64-ю ракетку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Александра в двух сетах одолела Анну Бондар во втором круге в Клуже

7B. Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии
Дарья в двух сетах уверенно справилась с Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона

8. Стартовал World Grand Prix. Селби разгромил под ноль, Кайрен сразу выбыл
Снукерный рейтинговый турнир проходит в Гонконге с 3 по 8 февраля

9. Мы его теряем: Кристал Пэлас больше не зажигает
О глобальном кризисе одной из самых самобытных команд АПЛ

10. Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна 2026
Прозорливость Ман Сити, усиление Лиона, забастовка Криштиану

По теме:
Яремчук перешел в Лион, трансфер Бензема, скандальное заявление Инфантино
Зинченко перешел в Аякс, Тоттенхэм забил ударом скорпиона, титул Алькараса
Поражение футзалистов, трансфер Зинченко, гол Хланя, неудача Жироны
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
