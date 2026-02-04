Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч 1/16 финала ЮЛУ против Атлетико
Молодежные турниры
04 февраля 2026, 10:41 | Обновлено 04 февраля 2026, 10:49
4 февраля в 11:00 пройдет поединок плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Коллаж Sport.ua. Павел Чередниченко

Назван стартовый состав киевского Динамо U-19 на поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимает мадридский Атлетико U-19.

Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии. Павел Чередниченко определил список из 11 игроков основы.

В предыдущих раундах Динамо U-19 обыграло шведский Броммапойкарна U-19 (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан U-19 (1:0, 1:1).

Мадридский Атлетико с 13 очками из 18 возможных занял 7-е место в основном раунде ЮЛУ.

Динамо: Суркис (кап), Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Иваськив, Андрейко, Осипенко, Люсин, Редушко, Гродзинский

Резерв: Семка, Панимаш, Рыбак, Романюк, Федоренко, Юрченко, Бекерский, Чалый, Мартынюк

Динамо U-19 – Атлетико U-19. 1/16 финала ЮЛУ. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Тренировка Динамо. Тактика, взаимодействие, визит Мельгосы и Гомеса
Где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Атлетико U-19
Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Атлетико Мадрид U-19 Динамо - Атлетико стартовые составы Павел Чередниченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
