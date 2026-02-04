Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч 1/16 финала ЮЛУ против Атлетико

Назван стартовый состав киевского Динамо U-19 на поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимает мадридский Атлетико U-19.

Игра проходит на стадионе Мардан в турецкой Анталии. Павел Чередниченко определил список из 11 игроков основы.

В предыдущих раундах Динамо U-19 обыграло шведский Броммапойкарна U-19 (1:0, 2:1) и шотландский Хиберниан U-19 (1:0, 1:1).

Мадридский Атлетико с 13 очками из 18 возможных занял 7-е место в основном раунде ЮЛУ.

Динамо: Суркис (кап), Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Иваськив, Андрейко, Осипенко, Люсин, Редушко, Гродзинский

Резерв: Семка, Панимаш, Рыбак, Романюк, Федоренко, Юрченко, Бекерский, Чалый, Мартынюк

Інфографіка