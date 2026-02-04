Украина. Премьер лига04 февраля 2026, 11:23 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:26
296
0
ФОТО. Он залечил травму. Бразильский легионер Шахтера вернулся в игру
Вингер Алиссон Сантана около 5 месяцев проходил восстановление
Донецкий Шахтер 3 февраля провел в Турции контрольный матч с немецкой командой региональной лиги Зонненхоф Гроссашпах.
После перерыва на поле вышел 20-летний бразильский вингер Алиссон Сантана.
Бразильский легионер вернулся на поле после почти пяти месяцев восстановления от травмы.
Шахтер уступил немецкому клубу (1:2) в первом контрольном матче зимнего межсезонья.
