Донецкий Шахтер 3 февраля провел в Турции контрольный матч с немецкой командой региональной лиги Зонненхоф Гроссашпах.

После перерыва на поле вышел 20-летний бразильский вингер Алиссон Сантана.

Бразильский легионер вернулся на поле после почти пяти месяцев восстановления от травмы.

Шахтер уступил немецкому клубу (1:2) в первом контрольном матче зимнего межсезонья.

ФОТО. Он залечил травму. Бразильский легионер Шахтера вернулся в игру