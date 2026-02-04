ФОТО. Он залечил травму. Бразильский легионер Шахтера вернулся в игру

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 11:23 | Обновлено 04 февраля 2026, 11:26
296
0

Вингер Алиссон Сантана около 5 месяцев проходил восстановление

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Донецкий Шахтер 3 февраля провел в Турции контрольный матч с немецкой командой региональной лиги Зонненхоф Гроссашпах.

После перерыва на поле вышел 20-летний бразильский вингер Алиссон Сантана.

Бразильский легионер вернулся на поле после почти пяти месяцев восстановления от травмы.

Шахтер уступил немецкому клубу (1:2) в первом контрольном матче зимнего межсезонья.

