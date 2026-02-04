Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 февраля 2026, 11:10
1

Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 турнира WTA 500 в Абу-Даби

Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

4 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 43) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во втором раунде украинка играет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 11). Поединок начнется ориентировочно в 11:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Александрой Саснович, либ с Александрой Эалой.

Даяна Ястремская Екатерина Александрова смотреть онлайн WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Олександр Науменко
Замість змістовної гри постійно демонструє свої труселя. Для кого?
