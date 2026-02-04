Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 43) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во втором раунде украинка играет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 11). Поединок начнется ориентировочно в 11:10 по Киеву.

Это седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Александрой Саснович, либ с Александрой Эалой.

