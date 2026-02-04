Легионер Шахтера попал на радары известного клуба: прошел медосмотр

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре мог перебраться в «Антверпен». Об этом сообщает Дэвид Ван ден Брок.

По информации источника, 25-летний футболист в последние часы трансферного окна проходил медосмотр в бельгийском клубе. Из-за травмы и условий «Шахтера» бельгийская сторона решила не подписывать бомбардира.

Траоре может присоединиться к «Антверпену» летом бесплатно, когда у него закончится контракт с «горняками».

В текущем сезоне Лассина Траоре провел три матча на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий.

