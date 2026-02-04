Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Шахтера попал на радары известного клуба: прошел медосмотр
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 11:28 |
Легионер Шахтера попал на радары известного клуба: прошел медосмотр

Лассина Траоре мог перебраться в «Антверпен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре мог перебраться в «Антверпен». Об этом сообщает Дэвид Ван ден Брок.

По информации источника, 25-летний футболист в последние часы трансферного окна проходил медосмотр в бельгийском клубе. Из-за травмы и условий «Шахтера» бельгийская сторона решила не подписывать бомбардира.

Траоре может присоединиться к «Антверпену» летом бесплатно, когда у него закончится контракт с «горняками».

В текущем сезоне Лассина Траоре провел три матча на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее Педриньо прокомментировал слухи о интересе со стороны «Коринтианса».

Лассина Траоре Антверпен Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бельгии по футболу медосмотр
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
